Justiça autoriza estudante de Medicina que matou corredora a se mudar para Aparecida de Goiânia

Jovem dirigia embriagado quando atropelamento aconteceu

Natália Sezil - 20 de agosto de 2025

Estudante João Vitor Fonseca Vilela é acusado de matar a corredora Danielle Oliveira. (Foto: Redes Sociais)

Um estudante de Medicina, de 23 anos, que matou uma corredora atropelada enquanto dirigia embriagado na MS-010, poderá se mudar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Aparecida de Goiânia.

A decisão é do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Ele acatou a declaração da irmã do jovem, que confirmou que ele morará com ela na cidade goiana. Enquanto isso, o Ministério Público do estado (MPMS) se pôs contra a mudança.

João Vitor Fonseca Vilela é acusado de matar a corredora Danielle Oliveira, de 41 anos, no dia 15 de fevereiro deste ano.

Na ocasião, a vítima fazia um treino de longa distância em um grupo com aproximadamente 20 atletas. O estudante perdeu o controle do carro ao se aproximar deles e atingiu duas corredoras.

Danielle foi atendida por socorristas que faziam parte do grupo, mas não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimá-la por cerca de uma hora, mas sem sucesso.

Segundo a polícia, João Vitor estava embriagado. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas os militares apontaram que ele tinha odor etílico e que havia várias latas de cerveja no veículo. O estudante foi preso em flagrante.

Sem tornozeleira eletrônica

Inicialmente, a mudança para Aparecida de Goiânia havia sido autorizada desde que o motorista usasse tornozeleira eletrônica.

Contudo, a defesa recorreu, argumentando que a medida era desnecessária porque ele estava em liberdade, seguindo outras medidas cautelares. Também alegou que isso poderia ser um cumprimento antecipado da pena.

João Vitor passaria por júri popular no dia 10 de setembro, mas a defesa também recorreu dessa decisão. Portanto, o processo foi retirado da pauta, com o júri temporariamente suspenso.

O caso ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!