Essa cidade goiana tem uma vantagem que o trabalhador encontra em poucos lugares

Detalhe diferente deixou muita gente pensando no que isso pode, realmente, significar

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

Ponte sobre o rio Aporé marca a divisa de Lagoa Santa. (Foto: Reprodução)

Um detalhe diferente encontrado em uma cidade goiana que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul chama a atenção: pode significar uma vantagem para o trabalhador que gosta de adiar o início da manhã e dormir um pouco mais.

Trata-se de Lagoa Santa, município com pouco mais de 1.400 habitantes que costuma ser conhecido pela tranquilidade e pelo roteiro de esportes radicais.

Além desses dois fatores determinantes, um terceiro torna a cidade curiosa. É que, por conta de como o Brasil divide os fusos horários, Lagoa Santa fica justamente no “limite” do fuso GMT-3, o Horário de Brasília.

A cidade vizinha, São João do Aporé, já no estado do Mato Grosso do Sul, se adequa a um outro relógio. Ali, o que vale é o Horário do Amazonas, GMT-4. Ou seja, é sempre uma hora “mais cedo” em comparação com o município goiano.

Essa diferença foi apontada nas redes sociais pelo influenciador goianiense Delci Meireles (@delcimeireless), que mostrou a ponte que marca a divisão entre os dois locais, passando sobre o rio Aporé.

No vídeo, ele explica: são 10h em São João do Aporé, enquanto os relógios de Lagoa Santa ainda marcam 09h. Por conta da diferença, quem mora em Goiás, mas trabalha no estado vizinho, pode dormir uma hora a mais de manhã.

“Posso acordar 08 horas da manhã em Lagoa Santa e chegar no trabalho às 08 horas. Legal para um CLT, né?”, apontou o influencer. Nos comentários, internautas continuaram o raciocínio.

“Ganha na ida e perde na volta”, apontou um usuário. O outro completou: “difícil é sair do trabalho às 17h e chegar em casa às 18h”.

Apesar da lógica seguida, o que algumas pessoas pontuaram é que a diferença, na verdade, pode acabar sendo ignorada. Isso porque muitos municípios que ficam próximos à fronteira optam por adotar o Horário Padrão de Brasília, para evitar confusões.

Assista o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DelciMeireles (@delcimeireless)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!