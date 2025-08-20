Musk freia planos de criar novo partido após ruptura com Trump, diz jornal

Dono da Tesla e da Space X gastou quase US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) na campanha de eleição de Trump e de outros republicanos

Folhapress - 20 de agosto de 2025

Elon Musk em evento sobre a Tesla. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, está discretamente freando os planos de lançar seu novo partido político, dizendo a aliados que quer se concentrar em suas empresas, segundo o jornal americano Wall Street Journal, que ouviu pessoas familiarizadas com o assunto.

O empresário negou as informações após a publicação da reportagem. “Nada do que o @WSJ diz deve ser considerado verdadeiro”, escreveu Musk em um post na sua rede social X.

O bilionário havia anunciado em julho a criação do Partido América, com o objetivo de disputar as eleições para a Câmara e o Senado, após uma ruptura pública com o presidente Donald Trump.

O anúncio ocorreu um dia após o republicano assinar um projeto de lei de corte de impostos e gastos ao qual o bilionário se opôs. Musk gastou centenas de milhões na campanha de Trump em 2024.

Após a eleição do republicano, o empresário liderou o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) na atual gestão, com o objetivo de reduzir os gastos do governo, mas os dois se desentenderam devido a discordâncias sobre o projeto de lei.

Segundo o Wall Street Journal, Musk tem se concentrado em manter laços com o vice-presidente J. D. Vance e afirmou a pessoas próximas que a criação de um partido político prejudicaria sua relação com o político.

Musk e seus aliados também teriam dito a pessoas próximas a Vance que o bilionário considera usar parte de seus recursos para apoiar o vice-presidente caso ele decida concorrer à Presidência em 2028, informou o jornal.

O dono da Tesla e da Space X gastou quase US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) na campanha de eleição de Trump e de outros republicanos.

Questionado pelo Wall Street Journal, um porta-voz de Vance enviou uma entrevista que o vice-presidente concedeu este mês ao Gateway Pundit, um site conservador. Na ocasião, Vance disse que seria um erro Musk romper com Trump e com o movimento conservador.

“Portanto, minha esperança é que até as eleições de meio de mandato ele já tenha voltado para o grupo”, afirmou Vance. Aliados de Musk disseram que o bilionário não descartou formalmente a criação de um novo partido e que poderia mudar de ideia.

As ações da Tesla caíram mais de 18% neste ano, após a empresa registrar em julho sua pior queda trimestral de vendas em mais de uma década e lucros abaixo das expectativas de Wall Street –embora a margem de lucro tenha superado as expectativas.

Musk também alertou para “alguns trimestres difíceis” após o fim do apoio do governo Trump aos veículos elétricos.

A ideia de Musk de criar um partido alternativo aos Democrata e Republicano, que dominam a política americana desde o século 19, esbarra em um histórico de fracassos nos Estados Unidos. Outras tentativas de furar a bolha bipartidária fracassaram em termos eleitorais.