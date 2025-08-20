Um dos melhores pratos do mundo é brasileiro (e lembra comida de vó)

Trata-se de uma receita simples, mas cheia de história, sabor e memória afetiva

20 de agosto de 2025

Entre os melhores pratos do mundo, um sabor tipicamente brasileiro conquistou lugar de destaque e trouxe ainda mais orgulho para a nossa culinária: o pirão.

Feito com farinha de mandioca e caldo de peixe, esse prato foi eleito o 8º melhor mingau do mundo pelo guia gastronômico Taste Atlas.

A notícia caiu no gosto dos brasileiros, afinal, quem nunca provou um pirão bem feito sabe que ele carrega não só sabor, mas também memória afetiva e aconchego, lembrando comidas de vó que aquecem o coração.

O pirão está entre os melhores pratos do mundo não por acaso. A textura cremosa, unida ao sabor marcante, cria uma experiência única. Geralmente servido como acompanhamento de peixes e frutos do mar, ele ganha ainda mais destaque pela forma como os temperos típicos brasileiros entram na receita. Ingredientes como pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo-de-moça e coentro são os responsáveis pelo perfil aromático que conquista paladares dentro e fora do país.

O reconhecimento internacional

No ranking da Taste Atlas, o pirão ficou em 8º lugar entre os melhores pratos do mundo na categoria mingaus. O primeiro lugar foi para o bubur ayam, um prato do Sudeste Asiático feito de arroz e frango desfiado. A lista também inclui receitas da Geórgia, Romênia, Ucrânia, Estados Unidos, Itália e do norte da África, mostrando como o pirão se posicionou lado a lado de pratos consagrados internacionalmente.

Um prato com raízes afetivas

Mais do que sabor, o pirão é cultura. Ele está presente nas casas brasileiras há gerações, sempre marcando encontros de família, almoços de domingo e ocasiões especiais. Por isso, o reconhecimento internacional reforça o valor da culinária simples e, ao mesmo tempo, sofisticada que temos no Brasil. Não é exagero dizer que o pirão representa um pedaço da identidade nacional e mostra como nossas tradições podem ser celebradas no mundo inteiro.

Como fazer um bom pirão em casa

Quer experimentar um dos melhores pratos do mundo na sua cozinha? Veja um passo a passo simples para preparar um pirão tradicional:

Em uma panela, aqueça azeite e refogue cebola, alho, tomate e pimentão picados. Acrescente o caldo do cozimento de peixe ou frutos do mar. Tempere com coentro e pimenta dedo-de-moça a gosto. Quando o caldo estiver fervendo, vá adicionando a farinha de mandioca aos poucos, sempre mexendo para não empelotar. Continue mexendo até alcançar uma textura cremosa e homogênea. Sirva como acompanhamento do peixe cozido ou de frutos do mar.

Estar entre os melhores pratos do mundo é motivo de orgulho, mas quem já provou um bom pirão sabe que o reconhecimento só confirma aquilo que os brasileiros sempre souberam: trata-se de uma receita simples, mas cheia de história, sabor e carinho. Vale a pena preparar em casa e manter viva essa tradição que atravessa gerações.

