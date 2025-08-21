O melhor tempero para arroz, de acordo com as cozinheiras de restaurante

Aprenda a transformar o arroz do dia a dia em um prato irresistível

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@brucduarte)

Você sabe fazer um bom arroz? Quem ama uma boa comida caseira sabe que o arroz é um alimento indispensável no prato dos brasileiros hoje em dia. Porém, o segredo do sabor perfeito vai além do ponto certo: começa com o tempero adequado.

Mesmo sendo um prato comum nas mesas brasileiras, muita gente ainda tem dificuldade em saber temperar um bom arroz. É o seu caso?

Conversamos com cozinheiras com anos de experiência que trabalham em restaurantes renomados, e a maioria delas apontou o alho refogado e a boa pitada de sal como o grande protagonista. Segundo elas, o alho refogado realça o sabor e deixa o arroz irresistível.

O melhor tempero para arroz, de acordo com as cozinheiras de restaurante

Além do alho, muitas profissionais recomendam incluir uma pitada de sal e folhas de louro junto de um fiozinho de azeite para dar um gostinho. Esses elementos garantem aroma, sabor e textura no prato final.

Para resultados ainda melhores, as cozinheiras destacam que a proporção correta de temperos faz toda a diferença. O equilíbrio é essencial para realçar o arroz sem mascarar o sabor natural.

Para reforçar e dar um gostinho a mais no seu arroz, coloque um pouco de cebola picadinha também. O alimento faz toda a diferença e ajuda muito na hora do preparo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!