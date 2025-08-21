O texto sagrado que ensina a perdoar e seguir em frente sem carregar mágoas

O problema é que guardar mágoa não afeta apenas quem errou, mas principalmente quem carrega esse fardo

Gabriella Licia - 21 de agosto de 2025

Perdoar é preciso. (Foto: Reprodução)

Perdoar é uma das atitudes mais desafiadoras da vida. Muitas vezes, a dor causada por alguém próximo parece impossível de ser esquecida, e acabamos alimentando sentimentos que só pesam o coração.

O problema é que guardar mágoa não afeta apenas quem errou, mas principalmente quem carrega esse fardo. A espiritualidade e os textos sagrados trazem lições poderosas que mostram que o perdão não é sinal de fraqueza, mas sim de libertação.

O ato de perdoar abre espaço para que a vida flua com mais leveza. Deixar o passado para trás não significa aceitar injustiças ou esquecer o que aconteceu, mas escolher não viver preso a elas.

A cada vez que revisitamos uma ferida, reforçamos correntes invisíveis que nos impedem de seguir adiante. Por isso, o perdão é visto como uma chave espiritual para a cura emocional.

Na Bíblia, há passagens que incentivam o desapego do rancor e a prática da compaixão. Elas ensinam que liberar o outro é, na verdade, liberar a si mesmo.

Quando optamos por não carregar ressentimentos, abrimos caminho para novas experiências, relacionamentos mais saudáveis e até mesmo para a prosperidade em outras áreas da vida.

Confira a seguir um texto sagrado que traz exatamente essa mensagem de alívio e transformação:

Texto sagrado sobre o perdão

“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.” (Colossenses 3:13)

Esse versículo é um lembrete poderoso de que o perdão é uma prática diária. Ele mostra que não devemos nos prender às falhas dos outros, mas sim olhar para a vida com generosidade e misericórdia. Afinal, se somos perdoados, também podemos oferecer o mesmo gesto.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!