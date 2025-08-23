Com crise de ciúmes, jovem invade casa da ex em Anápolis, ameaça casal com facão e destrói carro

Polícia Militar foi acionada e fez a detenção do suspeito ainda no local dos crimes

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Carro de jovem ficou destruído após ataque de jovem, que foi preso. (Foto: Reprodução)

Na noite de sexta-feira (22), um jovem, de 29 anos, foi preso após invadir a residência da ex-companheira, ameaçar ela e o atual namorado com um facão e ainda danificar o veículo do rapaz.

O caso aconteceu no bairro Jardim Esperança, em Anápolis, por volta das 22h45.

A vítima relatou que estava em casa junto com o namorado quando o ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, entrou no imóvel armado com um facão.

O jovem teria ameaçado o casal de morte e, em seguida, passou a quebrar o carro que estava estacionado na garagem.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas até o local, onde encontraram os envolvidos. O suspeito foi contido e encaminhado, junto com as vítimas e o veículo danificado, para a Central de Flagrantes.

A Polícia Civil lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra o autor, que deverá responder por lesão corporal, ameaça, dano e vias de fato.

