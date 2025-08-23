O que acontece se você nunca limpar o filtro do ar-condicionado, segundo técnicos

Profissionais do ramo alertam que o filtro sujo do aparelho é como uma espécie de bomba relógio que vai ser acionada a qualquer momento

Magno Oliver - 23 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Magazine Luiza)

Quando você deu a última manutenção no filtro do ar-condicionado da sua casa? Se a resposta for negativa, é bom ter atenção ao perigo que corre.

O ar-condicionado está presente em milhões de ambientes pelo Brasil à fora, mas a manutenção dele e do seu filtro de limpeza ainda é uma atividade bem negligenciada pelos brasileiros. Muitos usuários esquecem de limpar o filtro, o que pode gerar sérios problemas.

Técnicos alertam que o descuido afeta tanto a saúde quanto o desempenho do aparelho. É como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir.

Os profissionais do ramo de climatização e manutenção de ar-condicionado alertam que filtros sujos acumulam poeira, ácaros e fungos, que se espalham pelo ambiente. De forma silenciosa, essa contaminação se acumula, pode causar alergias, crises de asma e problemas respiratórios graves. Além disso, o ar fica com cheiro desagradável e promove uma sensação de abafamento constante.

Os técnicos explicam que a sujeira também reduz a eficiência do ar-condicionado. O aparelho precisa trabalhar mais para resfriar o ambiente, o que aumenta o consumo de energia e pode elevar significativamente a conta de luz ao final do mês e também os gastos com o serviço especializado de manutenção.

Outro impacto negativo está na vida útil do equipamento. A sobrecarga gerada pelo filtro entupido pode danificar peças internas e provocar falhas. Com isso, os custos de reparo e substituição acabam ficando mais altos. A bomba relógio explode e você nem percebe.

Para evitar esses problemas, os técnicos recomendam a limpeza do filtro pelo menos uma vez por mês. Esse cuidado melhora a qualidade do ar e mantém o aparelho eficiente. Além de prolongar a durabilidade, o ambiente fica mais saudável e confortável para uma respiração com mais qualidade.

