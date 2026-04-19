Professor goiano desaparece após sair para encontro em Buenos Aires

Danilo mora sozinho na Argentina e está desaparecido há mais de quatro dias

Isabella Valverde - 19 de abril de 2026

Danilo Neves Pereira, de 35 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O professor goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, está desaparecido há mais de quatro dias, após sair para um encontro em Buenos Aires, na Argentina, deixando familiares e amigos preocupados.

Danilo havia se mudado para o país vizinho há cerca de seis meses, após atuar por 12 anos como professor de inglês no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Em entrevista ao G1, um amigo do goiano revelou que o último contato ocorreu na madrugada da última terça-feira (14), quando Danilo avisou a um colega que sairia para um encontro e chegou a compartilhar a localização.

Desde então, amigos e familiares seguem sem qualquer notícia sobre o paradeiro dele.

“Ele é uma pessoa íntegra e muito trabalhadora. O Danilo não teria desaparecido por qualquer coisa. Ele é muito responsável. Alguma coisa aconteceu e, se a gente não fizer pressão, não vamos achá-lo”, declarou o amigo Diego Machado.

Sem familiares em Buenos Aires, ele mora sozinho na cidade e conta atualmente apenas com dois colegas como rede de apoio no local.

Também ao G1, o Itamaraty afirmou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires já foi acionado e prestou a devida assistência.

Já a Polícia Turística da Cidade de Buenos Aires informou apenas que o caso está sendo investigado, sem divulgar mais detalhes.

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