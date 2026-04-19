Com que frequência devo cortar o cabelo para que ele cresça saudável? Segundo cabeleireiros renomados
Nem sempre esperar mais tempo sem cortar é a melhor escolha e um detalhe simples pode mudar a aparência dos fios no dia a dia
Quem está tentando deixar o cabelo crescer quase sempre esbarra na mesma dúvida: cortar ajuda ou atrapalha? Muita gente evita a tesoura por meses com medo de perder comprimento, mas acaba percebendo que os fios ficam mais ressecados, sem forma e com aparência enfraquecida.
É justamente nesse ponto que surge a confusão entre crescer mais e crescer melhor.
Na prática, cortar o cabelo não faz o fio nascer mais rápido, mas pode ser essencial para manter o aspecto saudável ao longo do processo.
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Quando as pontas ficam muito danificadas, a quebra aumenta e o cabelo pode até parecer travado, mesmo continuando a crescer na raiz.
Intervalo pode variar conforme o tipo de cabelo
Segundo profissionais da área, a frequência ideal depende do tamanho, do corte e também da saúde dos fios.
Quem usa cabelo curto costuma precisar de manutenção em menos tempo para preservar o formato.
Já cabelos médios e longos podem esperar mais, desde que as pontas não estejam muito desgastadas.
De forma geral, cortes a cada seis a oito semanas costumam ser indicados para manter os fios alinhados e com aparência mais bonita.
Para quem quer ganhar comprimento sem abrir mão da saúde do cabelo, o intervalo pode ser um pouco maior, desde que exista cuidado com hidratação e proteção contra danos.
Crescimento saudável depende de mais do que tesoura
A tesoura ajuda, mas não resolve tudo sozinha.
Alimentação equilibrada, cuidados com o couro cabeludo, menos agressões térmicas e uma rotina adequada de hidratação também fazem diferença no resultado.
No fim das contas, o melhor caminho é entender que cabelo saudável não é apenas o que cresce, mas o que consegue manter força, brilho e boa aparência durante esse processo.
Por isso, mais importante do que fugir do corte é saber o momento certo de aparar.
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