Justiça condena supermercado a indenizar funcionário em mais de R$ 600 mil após demissão por justa causa indevida

Trabalhador foi demitido após erro em compra durante comemoração, mas Justiça considerou a punição desproporcional

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um funcionário de supermercado conseguiu na Justiça uma indenização superior a R$ 600 mil após ser demitido por justa causa de forma considerada indevida. O caso aconteceu na região da Galícia, na Espanha, e chamou atenção pelo contexto da demissão.

O trabalhador, que atuou por cerca de 30 anos na empresa, perdeu o emprego após um erro ocorrido durante uma comemoração de aniversário com colegas.

Entenda o que aconteceu

Para celebrar a data, o funcionário comprou alimentos na padaria do próprio supermercado onde trabalhava. No entanto, no momento de registrar a compra no caixa, um erro fez com que apenas um item fosse contabilizado.

Enquanto o valor pago foi de cerca de 10 euros, o total correto da compra chegava a aproximadamente 68 euros. Mesmo assim, o trabalhador posteriormente quitou a diferença ao perceber o problema.

Empresa aplicou demissão por justa causa

Apesar da regularização do pagamento, a empresa decidiu demitir o funcionário por justa causa mais de um mês após o ocorrido.

A companhia alegou que o trabalhador teria cometido apropriação indébita, entendendo que houve tentativa de fraude no pagamento dos produtos.

Diante disso, o funcionário recorreu à Justiça para contestar a decisão.

Justiça considerou punição desproporcional

Ao analisar o caso, a Justiça da Galícia concluiu que não houve intenção de fraude por parte do trabalhador.

Além disso, o tribunal levou em conta o histórico profissional do funcionário, que acumulava cerca de três décadas de serviço na empresa.

Nesse sentido, os magistrados entenderam que a empresa aplicou uma penalidade desproporcional, já que não houve progressividade nas punições e o caso se tratava de uma falha operacional.

Indenização ultrapassa R$ 600 mil

Com base nesse entendimento, a Justiça determinou o pagamento de aproximadamente 105 mil euros ao trabalhador, valor que supera R$ 600 mil na conversão atual.

A decisão reforça que a justa causa exige provas concretas e proporcionalidade na aplicação de penalidades, especialmente em casos envolvendo erros sem intenção comprovada.

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