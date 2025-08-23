Procon Anápolis encontra diferença de até R$ 0,80 no litro do combustível e mostra onde está mais barato abastecer
Pesquisa avaliou preços em 20 postos da cidade e identificou baixa concorrência na gasolina e no etanol
Entre os dias 11 e 15 de agosto, o Procon Anápolis realizou uma pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade e encontrou diferenças significativas entre o menor e o maior valor cobrado.
Foram avaliados gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-10, tanto para pagamento à vista quanto a prazo.
Em alguns estabelecimentos, inclusive, houve acréscimos no preço para quem paga a prazo, variando de R$ 0,10 a R$ 0,35 por litro.
No caso do etanol, o consumidor encontra o litro por R$ 4,09 nos postos Conquista, Cerrado Alvorada, São Paulo e Carrefour, enquanto em boa parte dos outros estabelecimentos o valor chega a R$ 4,19.
Já a gasolina comum aparece mais em conta a R$ 6,09 nos postos Conquista, Avante, São Paulo, Cerrado Alvorada e Carrefour, mas em 53% dos locais o preço cobrado é de R$ 6,19.
A gasolina aditivada, por sua vez, tem o menor preço de R$ 6,19 em postos como São Paulo, Nota 10, Central, Carrefour, Oasis, WK, Nações e Ipanema, mas chega a R$ 6,49 no Posto Baixada.
O diesel comum também apresentou grande diferença: de R$ 5,64 no Posto Santana até R$ 6,19 no Posto Santo Antônio.
A maior variação registrada foi no diesel S-10, que vai de R$ 5,69, também no Posto Santana, até R$ 6,49 no Posto Central — uma diferença de R$ 0,80 por litro.
De acordo com o Procon, a forte concentração de preços principalmente no etanol e na gasolina comum pode indicar baixa concorrência ou até possível alinhamento de mercado, já que mais da metade dos postos cobra exatamente o mesmo valor.
O órgão reforça que o consumidor deve sempre pesquisar antes de abastecer e que denúncias sobre preços abusivos ou práticas irregulares podem ser feitas pelo telefone (62) 9 8551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, no (62) 9 8551-6888.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!