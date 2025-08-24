Ministra do STF recebe título de cidadã goiana na Alego

Ministra ressaltou a ligação da família com Goiás, citando irmã e sobrinhos que vivem no estado

Ministra do STF recebe título de cidadã goiana na Alego
Ministra Cármen Lúcia recebendo a homenagem na Alego. (Foto: Divulgação)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, foi homenageada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) com o Título de Cidadania Goiana. A entrega ocorreu na sexta-feira (22), em sessão solene conduzida pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), autor da proposta.

“O currículo da ministra, por si só, justifica essa honraria. O carinho que nós, goianos, temos por vossa excelência é imenso. Hoje apenas consolidamos esse reconhecimento”, expressou o deputado.

A homenagem, que também contou com o apoio dos deputados Clécio Alves (Republicanos), Talles Barreto (UB) e Bia de Lima (PT), reuniu autoridades como o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e o procurador-geral do Estado, Rafael Arruda.

Ao agradecer, a ministra ressaltou a ligação da família com Goiás, citando irmã e sobrinhos que vivem no estado. Em tom emocionado, afirmou que a honraria é recebida “com o coração” e lembrou versos de Cora Coralina para destacar o significado do reconhecimento.

