Uma das maiores empresas do mundo está com vagas em Goiânia, Senador Canedo e Mozarlândia

Oportunidades são para candidatos com e sem experiência, PCDs e jovens aprendizes, entre 18 e 22 anos

Paulo Roberto Belém - 25 de agosto de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Líder global na produção de proteínas, a JBS está com oportunidades de emprego em Goiás para início imediato nas unidades da empresa sediadas em Goiânia, Mozarlândia e Senador Canedo.

São 112 vagas para candidatos com e sem experiência, inclusive para Pessoas com Deficiência (PCDs) e jovens aprendizes, entre 18 e 22 anos.

Em Goiânia, 41 vagas estão em aberto: treinador de abate (01) – deve ter experiência comprovada como treinador ou líder de abate e ensino médio completo; operador de produção (20) e jovens aprendizes, entre 18 e 22 anos (20), sendo que estas últimas não exigem experiência prévia.

Na capital, os candidatos devem enviar currículo para o e-mail [email protected], WhatsApp: (62) 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa localizada na Av. Lago Azul, s/n – Chácaras Mansões Rosas de Ouro, Goiânia – GO. A empresa fica ao setor Nova Esperança.

A unidade Friboi de Senador Canedo tem vagas abertas para operador de higienização (05). Para se candidatar à vaga não é necessário ter experiência profissional, apenas ensino fundamental completo. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp: (62) 3512-8210.

Agora, em maior número, a unidade da Friboi de Mozarlândia está com 66 vagas abertas, sendo 60 delas para operador de produção – não precisa de experiência prévia; mecânico (04) – que pede ensino médio completo e curso técnico em mecânica.

Operador de empilhadeira (02) – devendo os interessados ter CNH-B, NR-11, ensino médio completo e curso de máquinas pesadas; supervisor de manutenção (01) – com formação exigida em Engenharia Mecânica ou Eletromecânica e eletricista (01) -precisa ter NR-10 e experiência industrial.

Para concorrer a estas vagas, os profissionais devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] ou para WhatsApp: (62) 3348-8946.

Segundo a empresa, benefícios são diferenciais para os colaboradores, entre eles vale-alimentação e prêmio por assiduidade.

A JBS também possui banco de talentos para todo o Brasil. O cadastro é pelo site: www.jbs.com.br/carreiras.

