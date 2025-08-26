Abastecer com álcool é mais vantajoso em Goiás e outros oito estados, mostra relatório

Cálculo pode ser decisivo no momento de escolher com que combustível encher o tanque

Natália Sezil - 26 de agosto de 2025

Imagem mostra frentista abastecendo carro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nos postos de combustíveis, escolher entre abastecer com gasolina ou etanol pode ser decisivo para o bolso – e, nesse momento, várias contas passam pela cabeça do motorista.

O preço do litro, quantos quilômetros o veículo faz por litro de combustível, e até mesmo os hábitos de uso do automóvel podem influenciar na melhor escolha. E uma pesquisa pode ter chegado para ajudar.

Relatório da Ticket Log, empresa de logística e gestão de frotas, divulgado pelo UOL, mostra que o etanol é a opção mais econômica para motoristas de Goiás e outros oito estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, São Paulo e Tocantins entram nessa lista. Enquanto isso, nas outras 17 unidades federativas, vale mais a pena abastecer com gasolina.

O cálculo considera alguns aspectos: o custo em reais por quilômetro rodado, o preço médio do litro de combustível, e o consumo médio do veículo são essenciais para chegar aos resultados. O percentual de etanol por litro de gasolina também é considerado.

Para isso, foram fixados os aproveitamentos de 8,5 km/l para álcool e 11,5 km/l para gasolina. Os preços foram levantados na primeira quinzena de julho, portanto pode haver variação.

Em Goiás, o estudo do Ticket Log mostrou que o litro do etanol tinha preço médio de R$ 4,38, sendo que cada km saía por R$ 0,52. Por outro lado, o litro da gasolina custava R$ 6,35, com o km rodado valendo R$ 0,55.

