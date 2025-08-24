Qual é o melhor horário para viajar e evitar gastar mais combustível, segundo especialistas em trânsito

Estradas com menor fluxo reduzem as chances de acidentes e tornam a viagem mais tranquila

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O combustível pesa cada vez mais no bolso dos motoristas, e qualquer dica para economizar faz diferença na hora de pegar a estrada.

Afinal, quem nunca ficou preso em congestionamentos e viu o ponteiro do tanque descer rápido demais?

Pensando nisso, especialistas em trânsito têm indicado os melhores horários para viajar e reduzir o consumo, garantindo mais economia e menos estresse ao volante.

Um dos principais fatores que aumenta o gasto de combustível é o tempo parado no trânsito. Engarrafamentos obrigam o carro a andar em marchas baixas, exigem mais acelerações e frenagens, e isso consome muito. Por isso, viajar fora dos horários de pico é fundamental. Os melhores períodos são no início da manhã ou mais tarde da noite, quando o fluxo de veículos é menor e a viagem rende muito mais.

Como o clima interfere no consumo de combustível

Além do trânsito, o clima também influencia no gasto. Em dias muito quentes, o uso constante do ar-condicionado eleva o consumo de combustível. Já em temperaturas mais amenas, o carro tende a gastar menos. Por isso, programar a viagem para horários mais frescos pode ser uma estratégia inteligente.

A importância da velocidade constante

Manter uma velocidade constante é outro ponto defendido por especialistas. Acelerar e frear de forma brusca não apenas prejudica a segurança, mas também aumenta o gasto de combustível. Por isso, rodovias mais livres nos horários alternativos ajudam o motorista a manter um ritmo estável, o que impacta diretamente no bolso.

Economia e segurança andam juntas

Viajar em horários menos movimentados não traz apenas economia de combustível, mas também mais segurança. Estradas com menor fluxo reduzem as chances de acidentes e tornam a viagem mais tranquila. Essa combinação de fatores mostra que escolher bem o horário não é apenas questão de gastar menos, mas também de dirigir melhor.

Planejamento faz toda a diferença

Em resumo, evitar os horários de pico, escolher momentos do dia com clima mais ameno e manter a velocidade estável são atitudes simples que fazem grande diferença no consumo de combustível. Planejar a saída com antecedência garante uma viagem mais econômica, segura e confortável.

