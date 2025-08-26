IF Goiano prorroga inscrições para curso de especialização totalmente gratuito e à distância

São mais de 1 mil vagas abertas para quem está interessado em se qualificar

Natália Sezil - 26 de agosto de 2025

Reitoria do IF Goiano. (Foto: Divulgação)

Interessados em aprofundar conhecimentos de forma totalmente gratuita e à distância ganharam mais alguns dias para participar de dois cursos de especialização oferecidos pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano).

A instituição de ensino prorrogou até o dia 03 de setembro o prazo de inscrições para as oportunidades: Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (EAD na EPT); e Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, pela página oficial do IF Goiano. Basta preencher um formulário. Ao todo, são mais de 1 mil vagas abertas, e quem se cadastra primeiro garante a oportunidade.

A especialização em GEPEM é destinada a diretores, gestores e coordenadores das redes estadual e municipal que atuam em escolas públicas de ensino médio. São 520 vagas, distribuídas entre polos de apoio presencial espalhados pelo estado.

Águas Lindas, Anápolis, Cristalina, Formosa, Goiânia (Guapó), Inhumas, Iporá, Mineiros, Rio Verde e Urutaí entram na lista.

Um webinário disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) no YouTube explica os temas abordados durante as aulas. O material pode ser buscado pelo título “Gestão da Escola Pública de Ensino Médio“.

Já o curso EAD na EPT é aberto ao público. O objetivo é qualificar profissionais para atuar na área de Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase na modalidade à distância.

Nesse caso, são 535 vagas, com polos de apoio nas cidades de Águas Lindas, Ceres, Ipameri, Cristalina, Goianésia, Iporá, Mineiros e Rio Verde.

O resultado preliminar está previsto para 04 de setembro, dia seguinte ao encerramento das inscrições. A publicação do resultado final e a primeira chamada devem acontecer no dia 08 do mesmo mês.

Já a matrícula dos convocados está marcada para os dias 08, 09 e 10 de setembro.

