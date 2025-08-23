Atacadão está com vagas abertas em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Valparaíso

Empresa oferece benefícios atrativos e não exige experiência prévia em várias funções

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Atacadão está com vagas abertas em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Valparaíso
Atacadão, uma das maiores redes do país. (Foto: Divulgação)

O Atacadão está com vagas de emprego abertas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Valparaíso.

As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e incluem funções como operador de caixa, açougueiro, operador de empilhadeira, aprendiz, auxiliar de informática e nutricionista.

Entre os benefícios oferecidos aos contratados estão assistência médica e odontológica, vale-transporte, estacionamento gratuito, refeitório no local e premiação por resultados.

Além de auxílio-creche, cesta de Boas Festas, cooperativa de crédito, kit enxoval para recém-nascido, TotalPass, subsídio educacional e cartão Atacadão com vantagens e descontos exclusivos nas lojas do Grupo Carrefour Brasil.

Segundo o Atacadão, as vagas estão disponíveis para candidatos com ensino fundamental ou médio completo e não exigem experiência prévia, o que representa uma boa chance para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado.

Pessoas com deficiência e idosos também são incentivados a se candidatar.

Os interessados devem acessar o site de recrutamento do Atacadão no endereço atacadao.pandape.infojobs.com.br, aplicar o filtro para a cidade de interesse e se candidatar à vaga desejada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias