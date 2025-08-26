Por que cortar as unhas muito curtas pode ser prejudicial, segundo podólogos

Mantes as unhas curtas, embora pereça esteticamente um hábito saudável, pode trazer complicações que nem imaginamos

Ruan Monyel - 26 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fabyana Molinari Manicure)

O cuidado com as unhas faz parte da rotina de higiene e estética de grande parte das pessoas. No entanto, um hábito bastante comum pode trazer mais problemas do que benefícios: cortar as unhas em excesso, deixando-as muito curtas.

De acordo com podólogos, essa prática, que muitas vezes é feita para manter a aparência de limpeza ou para evitar quebras, pode comprometer a saúde dos pés e das mãos.

Um dos principais riscos de cortar demais as unhas é o surgimento da unha encravada. Quando ficam muito curtas, principalmente nas laterais, a unha perde sua borda natural de proteção e tende a crescer de forma irregular, penetrando na pele ao redor.

Outro problema é que o corte excessivo deixa a pele dos dedos mais exposta. Podólogos explicam que a unha funciona como uma barreira de proteção natural contra traumas e agentes externos. Ao reduzir essa camada, os dedos ficam vulneráveis a machucados, fungos e bactérias.

Além disso, cortar a unha muito curta pode alterar a sua forma de crescimento. Com o tempo, ela pode se tornar mais frágil, quebradiça e até apresentar ondulações. Esse efeito é mais comum em pessoas que já possuem predisposição genética para unhas fracas, tornando a prática ainda mais prejudicial.

Para evitar esses problemas, os especialistas recomendam manter as unhas em um comprimento moderado, cortando-as retas e deixando sempre uma pequena borda livre, principalmente nos pés. Essa técnica ajuda a prevenir encravamentos e mantém a proteção natural do dedo. Outra orientação é utilizar sempre instrumentos de corte limpos e afiados, além de evitar retirar excessivamente as cutículas, que também atuam como barreira contra microrganismos.

O cuidado adequado com as unhas não é apenas uma questão estética, mas também de saúde, sendo assim, seguir as orientações dos podólogos pode prevenir dores, inflamações e complicações que muitas vezes exigem tratamento médico.

