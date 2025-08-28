Goiânia terá show gratuito da dupla Humberto & Ronaldo; veja detalhes

Evento marca a abertura do Goiânia + Humana. Evento trará também exposições, distribuição de livros e programação para criançada

Davi Galvão - 28 de agosto de 2025

Dupla Humberto & Ronaldo se apresenta com show gratuito em Goiânia nesta sexta (29) (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia dá início, nesta sexta-feira (29), à programação do Goiânia + Humana com um show gratuito da dupla sertaneja Humberto & Ronaldo. A apresentação será na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, na Região Noroeste da capital, a partir das 19h.

Naturais de Goiânia e com carreira consolidada no cenário sertanejo, Humberto & Ronaldo conquistaram projeção nacional desde o lançamento do primeiro disco, em 2008, com repertório marcado por sucessos e apresentações animadas.

Dentre os hits de maior sucesso da dupla, pode-se destacar “Romance”, “Não Fala Não pra Mim” e “Alô Ex Amor”.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Uugton Batista, o projeto busca aproximar a população das manifestações artísticas.

“O stand da Secretaria de Cultura é um local para descontração e diversão, onde as crianças vão se divertir com os pais. A distribuição de livros gratuitamente também é um atrativo, pois são obras de grandes escritores nacionais à disposição da comunidade, assim como a exposição de artes, que geralmente está dentro do museu e que, nesses dias, estará mais perto das pessoas”, destacou.

Além do show, a programação inclui karaokê, a exposição de artes visuais Trilhos da Memória, do Museu Frei Confaloni, distribuição gratuita de livros, CDs e DVDs, além da participação do Palhaço Preguinho, que promete animar as crianças com brincadeiras e números de mágica.

