Profissão que necessita apenas de ensino fundamental pode ter ganhos superior a R$ 15 mil

Se o objetivo é conquistar independência financeira e encarar uma rotina fora do comum, essa carreira pode ser uma ótima escolha

Pedro Ribeiro - 28 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muitas vezes acreditamos que apenas profissões que exigem ensino superior podem garantir salários altos.

No entanto, há áreas que, mesmo pedindo apenas o ensino fundamental, oferecem rendimentos que ultrapassam os R$ 15 mil por mês.

Essa realidade surpreende muita gente e mostra como o mercado de trabalho pode reservar oportunidades interessantes para quem está disposto a se dedicar.

Estamos falando da profissão de caminhoneiro, fundamental para o funcionamento da economia brasileira. É esse profissional que garante que mercadorias cheguem a supermercados, indústrias e centros de distribuição em todo o país. Apesar de exigir apenas o ensino fundamental completo, a função demanda responsabilidade, atenção e resistência para lidar com longas jornadas.

Quanto ganha um caminhoneiro

O salário de um caminhoneiro varia bastante, mas em alguns casos pode superar os R$ 15 mil mensais. Esse valor geralmente está ligado a fretes de longas distâncias ou cargas especiais, que pagam melhor devido à complexidade da viagem. Caminhoneiros autônomos, por exemplo, conseguem negociar diretamente os valores dos fretes, o que pode aumentar significativamente seus lucros.

Fatores que influenciam nos ganhos

Diversos pontos determinam os rendimentos nessa profissão. O tipo de carga transportada, o tempo de estrada, a experiência do motorista e a condição do veículo são alguns dos principais. Além disso, regiões com maior demanda costumam oferecer pagamentos mais atrativos.

Vantagens da profissão

Entre as principais vantagens, está a chance de alcançar altos salários sem precisar de ensino superior. Outro benefício é a estabilidade: o transporte rodoviário é indispensável para o Brasil, garantindo trabalho constante. Para alguns, ainda há o lado positivo de viajar, conhecer novas cidades e ter uma rotina diferente da tradicional.

Desafios do dia a dia

Por outro lado, essa profissão também tem seus desafios. A saudade da família, o desgaste físico, o risco de acidentes e a insegurança das estradas são fatores que pesam. Além disso, quem é autônomo precisa lidar com custos de manutenção e combustível, o que exige uma boa gestão financeira.

Vale a pena seguir essa carreira?

Se o objetivo é conquistar independência financeira e encarar uma rotina fora do comum, essa profissão pode ser uma ótima escolha. Embora não seja fácil, os ganhos podem compensar os desafios, especialmente para quem gosta de estar sempre em movimento.

