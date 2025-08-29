Em Anápolis, superintendente do Ministério da Saúde detalha medidas para reduzir filas do SUS em especialidades médicas
Áreas prioritárias do programa são ortopedia, oftalmologia, oncologia, otorrino, ginecologia e cardiologia
O superintendente do Ministério de Saúde no Estado de Goiás, Lucas Vasconcelos, esteve em Anápolis na tarde desta sexta-feira (29) para visitar o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e acompanhar os avanços do programa Agora tem Especialistas.
O programa busca reduzir o tempo de espera para acesso a especialidades, oferecendo até um aumento nas verbas disponibilizadas para as unidades que conseguirem avanços.
“Nós estamos, enquanto Ministério da Saúde, desde maio em um movimento prioritário que se chama programa Agora Tem Especialistas. Esse programa mudou o arcabouço da Lei Orgânica do SUS. Então, nós resolvemos enfrentar, do ponto de vista do Governo Federal, mas com o apoio do Estado e dos municípios, o tempo de espera que o paciente enfrentava para essas especialidades”, explicou.
Lucas ainda explicou que, apesar de abranger outras áreas, as especialidades prioritárias do programa são ortopedia, oftalmologia, oncologia, otorrino, ginecologia e cardiologia.
“Dito isso, Goiás é um dos Estados prioritários para nós, do Governo Federal, então de 15 em 15 dias nós estamos visitando as unidades do Estado e dos municípios que estão rodando o programa Agora tem Especialistas, que se chama OCI, Ofertas de Cuidados Integrais, onde a gente está tentando fazer com que, nas 6 especialidades prioritárias nós estamos agora com a missão de atender a população em até 60 dias”, complementou.
A ideia é que em um dia, dois dias ou, no máximo, uma semana, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) já saia da unidade direcionado para o devido tratamento.