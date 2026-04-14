Onça-preta é flagrada caminhando em parque de Pirenópolis

Cena tem sido cada vez mais frequente à medida que cidade se torna refúgio da espécie

Natália Sezil -
Onça foi flagrada andando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis.
Onça foi flagrada andando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/@pirenopolisonline)

Internautas se impressionaram ao se deparar, nesta terça-feira (14), com o registro de uma onça-preta caminhando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia.

As imagens foram compartilhadas pelo perfil Pirenópolis Online (@pirenopolisonline) e somam às gravações da espécie que já se acumulam no local.

A Serra dos Pireneus, atualmente, é reconhecido refúgio para as onças-pintadas. Serve como área de reprodução e passagem, e por isso passa por monitoramento científico constante.

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Para se ter noção, foram quase 40 felinos registrados por câmeras na área desde 2020, em levantamento acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

No vídeo em questão, o animal visto tem a pelagem completamente preta. Apesar da aparência diferente, ainda se trata da onça-pintada – a cor acontece por uma mutação genética conhecida como melanismo.

Diante do vídeo, internautas demonstraram se preocupar com a proximidade do felino. Um dos usuários se dirigiu a quem registrou as imagens: “toma cuidado, meu amigo. Ela está de vigiando e te seguindo. Tem chance de ela te atacar num momento oportuno”.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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