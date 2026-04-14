Onça-preta é flagrada caminhando em parque de Pirenópolis

Cena tem sido cada vez mais frequente à medida que cidade se torna refúgio da espécie

Natália Sezil - 14 de abril de 2026

Onça foi flagrada andando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/@pirenopolisonline)

Internautas se impressionaram ao se deparar, nesta terça-feira (14), com o registro de uma onça-preta caminhando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia.

As imagens foram compartilhadas pelo perfil Pirenópolis Online (@pirenopolisonline) e somam às gravações da espécie que já se acumulam no local.

A Serra dos Pireneus, atualmente, é reconhecido refúgio para as onças-pintadas. Serve como área de reprodução e passagem, e por isso passa por monitoramento científico constante.

Para se ter noção, foram quase 40 felinos registrados por câmeras na área desde 2020, em levantamento acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

No vídeo em questão, o animal visto tem a pelagem completamente preta. Apesar da aparência diferente, ainda se trata da onça-pintada – a cor acontece por uma mutação genética conhecida como melanismo.

Diante do vídeo, internautas demonstraram se preocupar com a proximidade do felino. Um dos usuários se dirigiu a quem registrou as imagens: “toma cuidado, meu amigo. Ela está de vigiando e te seguindo. Tem chance de ela te atacar num momento oportuno”.

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