Onça-preta é flagrada caminhando em parque de Pirenópolis
Cena tem sido cada vez mais frequente à medida que cidade se torna refúgio da espécie
Internautas se impressionaram ao se deparar, nesta terça-feira (14), com o registro de uma onça-preta caminhando pelo Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia.
As imagens foram compartilhadas pelo perfil Pirenópolis Online (@pirenopolisonline) e somam às gravações da espécie que já se acumulam no local.
A Serra dos Pireneus, atualmente, é reconhecido refúgio para as onças-pintadas. Serve como área de reprodução e passagem, e por isso passa por monitoramento científico constante.
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Para se ter noção, foram quase 40 felinos registrados por câmeras na área desde 2020, em levantamento acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).
No vídeo em questão, o animal visto tem a pelagem completamente preta. Apesar da aparência diferente, ainda se trata da onça-pintada – a cor acontece por uma mutação genética conhecida como melanismo.
Diante do vídeo, internautas demonstraram se preocupar com a proximidade do felino. Um dos usuários se dirigiu a quem registrou as imagens: “toma cuidado, meu amigo. Ela está de vigiando e te seguindo. Tem chance de ela te atacar num momento oportuno”.
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