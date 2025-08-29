Lançado concurso que tem carga horária flexível e salários de até R$ 8,4 mil em Goiás

Seleção acontece em duas etapas online. Ainda é possível pedir isenção da taxa de inscrição

Natália Sezil - 29 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (Fimes), atrelada ao Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), lançou um concurso público que busca preencher três vagas para professor substituto.

As oportunidades são para a sede de Mineiros, no Sul goiano, e para o campus de Trindade, na Região Metropolitana da capital. As chances são para graduados em Medicina ou Medicina Veterinária.

A contratação é temporária, podendo ser estendida até dois anos e seis meses, segundo a necessidade da instituição.

As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa às 07h da próxima segunda-feira (1º) e vai até às 17h de quarta-feira (03). A taxa é de R$ 100.

Candidatos de baixa renda, ou inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), podem solicitar a isenção da taxa de inscrição no dia 1º de setembro.

Interessados em participar do concurso podem se inscrever pelo site da Unifimes. Basta preencher os campos exigidos e fazer upload dos documentos pedidos. Currículo Lattes é um deles.

Duas das três vagas pedem que o profissional cumpra, pelo menos, 08h semanais. A outra requer apenas 04h, de acordo com o cronograma de aulas. Mesmo assim, o contratado pode cumprir até 40h por semana.

Por isso, já que a hora/aula é de R$ 52,79, o salário pode chegar a R$ 8.446,40. A seleção acontece em duas etapas: prova de aptidão didática online e avaliação de títulos.

Confira os requisitos para cada vaga:

O cargo de professor substituto para Medicina Veterinária pede Doutorado e/ou Mestrado e/ou Especialista em Medicina Veterinária ou áreas afins.

As vagas em Medicina requerem graduação em Medicina com residência médica ou especialização, além de inscrição ativa junto ao CRM e RQE. Uma delas é para a área de Anestesiologia, e a outra para Radiologia.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 15 de setembro. Mais informações estão disponíveis no edital.

