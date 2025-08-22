MPGO investiga faculdade de Medicina por infraestrutura precária e ensino deficiente

São citadas condições sanitárias inadequadas, falta de equipamentos, ensino de baixa qualidade e presença de animais silvestres

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Campus da Unirv em Goianésia. (Foto: Marquinhos Hartwig Bichler/Google)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) publicou a instauração de um procedimento preparatório de inquérito civil público para verificar as condições do curso de Medicina oferecido pela Universidade de Rio Verde (Unirv), em Goianésia.

Na portaria, publicada no Diário Oficial (DOMP) nesta quinta-feira (21), consta que denúncias apontam diversas irregularidades, especialmente acerca da deficiência na infraestrutura da instituição.

São citadas condições sanitárias inadequadas, falta de equipamentos, ensino de baixa qualidade, presença de animais silvestres, ausência de forro, ocorrência de alagamentos, falta de cantina, ruídos, instalação elétrica inadequada e falta de itens básicos, como papel higiênico e sabonete nos banheiros.

Além disso, no campo do ensino também é citado o emprego de metodologia ultrapassada e desorganizada, falta de qualificação dos docentes, ausência de internato e preceptor, laboratórios insuficientes e preferência na abertura de novos cursos no lugar de melhorar os já implementados.

A promotora Margarida Bittencourt da Silva Liones está à frente do caso e deverá acompanhar as apurações. A coluna Rápidas entrou em contato com a Unirv para solicitar um posicionamento, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.