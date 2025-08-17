Esses são os 5 piores colégios de Goiás, segundo o MEC

Levantamento considerou as notas obtidas pelos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2024

Natália Sezil - 17 de agosto de 2025

Colégio Estadual Arthur Ribeiro de Magalhães Filho, localizado na zona rural de Formosa. (Foto: Reprodução/Facebook)

Os cinco piores colégios de Goiás são da rede estadual de Educação, segundo dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Enquanto três delas estão na zona urbana, as últimas duas do ranking ficam na zona rural.

O levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, mostra que duas são localizadas no Sul goiano, outras duas ficam no Leste do estado, e uma está na região Norte.

Ao todo, 863 instituições foram computadas em Goiás. Veja a seguir:

1 – Colégio Estadual Arthur Ribeiro de Magalhães Filho

De todas as instituições escolares de Ensino Médio em Goiás, a que registrou o pior desempenho no Enem 2024 foi o Colégio Estadual Arthur Ribeiro de Magalhães Filho, localizado na zona rural de Formosa.

Na última edição, o colégio teve 14 alunos prestando o exame. A menor nota registrada por eles foi na área de Ciências Humanas, com 422,43 pontos, seguida por Matemática, com 430,29 pontos.

A média geral foi de 434,30 – o suficiente para conseguir vagas em cursos como Administração, Ciências Biológicas e Geografia em instituições públicas menos concorridas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

2 – Colégio Estadual Quilombola Kalunga Professor José Cabral de Araújo

Localizado na zona rural de Cavalcante, o Colégio Estadual Quilombola Kalunga Professor José Cabral de Araújo foi quem ficou na penúltima posição em Goiás. Os 28 alunos que prestaram o Enem 2024 alcançaram a média geral de 439,75.

Em comparação com a instituição anterior, a nota passa a permitir o ingresso nas graduações de Ciências Sociais, História e Zootecnia. As áreas mais desfavorecidas foram, novamente, Ciências Humanas (426,76) e Matemática (428,93).

Apesar da classificação como 2ª pior escola, o colégio já teve um estudante aceito na 6ª melhor universidade dos Estados Unidos. Jean Pereira dos Santos conseguiu bolsa integral para cursar Políticas Públicas e Educação em 2025.

3 – Escola Estadual Washington Barros França

A Escola Estadual Washington Barros França, situada na zona urbana de Jataí, é quem assume a 861ª posição em Goiás. Em 2024, foram 32 estudantes prestando o Enem, com uma média geral de 442,31.

Quanto aos cadernos com piores classificações, Ciências Humanas volta a aparecer, desta vez com 428,96 pontos. Ciências da Natureza, no entanto, quebra a tendência formada pelos outros dois colégios, e registra 428,57 pontos.

4 – Centro de Ensino em Período Integral Raimundo Rocha Ribeiro

O Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Raimundo Rocha Ribeiro, localizado na zona urbana de Iaciara, figura como a 860ª escola de Goiás quanto às notas do Enem.

Na última edição do exame, 18 alunos foram avaliados. Eles alcançaram a média geral de 443,02 – nota que permite, além dos cursos já mencionados, ingressar em Educação Física.

As piores notas, assim como a instituição anterior, ficam a cargo dos cadernos de Ciências Humanas (417,83) e Ciências da Natureza (434,89).

5 – Escola Estadual Arquilino Alves de Brito

Situada na zona urbana de Mineiros, a Escola Estadual Arquilino Alves de Brito fecha o “ranking reverso”, classificada como a 5ª pior instituição escolar de Goiás. Na posição geral, fica como a 859ª melhor.

No ano passado, 11 estudantes prestaram o Enem, conquistando a média geral de 443,59. Os cadernos do exame que se destacam voltam a ser Ciências Humanas, com 433,41 pontos, e Ciências da Natureza, com 407,68.

