Procura-se pintor que saiu para trabalhar e está desaparecido há mais de 20 dias em Anápolis

Wellington Rodrigues de Souza foi visto pela última vez no dia 06 de agosto

Natália Sezil - 30 de agosto de 2025

Wellington Rodrigues de Souza está desaparecido. Ele saiu para trabalhar no dia 06 de agosto e não voltou mais. (Foto: Arquivo pessoal)

Um pintor de Anápolis, de 51 anos, está desaparecido há mais de 20 dias. Wellington Rodrigues de Souza saiu para trabalhar e não retornou mais.

Familiares contaram ao Portal 6 que o morador do bairro Santos Dumont foi visto pela última vez no dia 06 de agosto, descendo a BR-414, próximo à Base Aérea.

Apesar disso, Wellington não chegou ao serviço. O desaparecimento já foi formalmente registrado na Polícia Civil (PC), mas a família pede que moradores também fiquem de olho.

O pintor tem aproximadamente 1,77m de altura e é magro. No momento em que saiu de casa, ele usava barba e bigode. E estaria “sempre com roupas sujas”.

“Estamos todos em desespero. É bastante preocupante porque não temos nenhuma notícia”, desabafam.

Em caso de informações sobre o paradeiro de Wellington, a família disponibiliza os números (62) 99543-3340 e (62) 99491-7833 para contato. Também é possível acionar a Polícia Militar (PM) pelo 190.

