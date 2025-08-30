Procura-se pintor que saiu para trabalhar e está desaparecido há mais de 20 dias em Anápolis
Wellington Rodrigues de Souza foi visto pela última vez no dia 06 de agosto
Um pintor de Anápolis, de 51 anos, está desaparecido há mais de 20 dias. Wellington Rodrigues de Souza saiu para trabalhar e não retornou mais.
Familiares contaram ao Portal 6 que o morador do bairro Santos Dumont foi visto pela última vez no dia 06 de agosto, descendo a BR-414, próximo à Base Aérea.
Apesar disso, Wellington não chegou ao serviço. O desaparecimento já foi formalmente registrado na Polícia Civil (PC), mas a família pede que moradores também fiquem de olho.
O pintor tem aproximadamente 1,77m de altura e é magro. No momento em que saiu de casa, ele usava barba e bigode. E estaria “sempre com roupas sujas”.
“Estamos todos em desespero. É bastante preocupante porque não temos nenhuma notícia”, desabafam.
Em caso de informações sobre o paradeiro de Wellington, a família disponibiliza os números (62) 99543-3340 e (62) 99491-7833 para contato. Também é possível acionar a Polícia Militar (PM) pelo 190.
