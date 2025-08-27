Cancelamento dos Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis causa comoção

Evento estava previsto para acontecer no dia 21 de setembro e reuniria milhares de pessoas

Davi Galvão - 27 de agosto de 2025

Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Wanderson Pires)

Foi com surpresa e consternação que os anapolinos receberam a dura notícia de que os Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis (Baan) não será realizado este ano.

A informação foi confirmada pela própria instituição, mesmo com a data do evento já tendo anteriormente sido definida para 21 de setembro.

No comunicado oficial, a Baan informou apenas que a decisão havia sido tomada por conta de “dificuldades logísticas”.

Nas redes sociais, internautas expressaram o descontentamento com a notícia, visto que o evento costuma atrair grandes multidões ano após ano.

“Anápolis já não tem desfile bom ainda corta o evento da base aérea, tá lascado mesmo. Pode desativar a base daqui de Anápolis”, lamentou um usuário.

“Uma pena mesmo, era um evento em família como nenhum outro. Espero que em 2026 volte a ter”, disse mais um.

Por fim, um outro internauta foi ainda mais pessimista quanto ao futuro: “De agora em diante, e só morro abaixo”, comentou.

Confira a nota da Baan na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que o evento Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis (BAAN), inicialmente previsto para o dia 21 de setembro de 2025, não será realizado neste ano em razão de questões logísticas.

A Base Aérea de Anápolis reitera seu compromisso com a comunidade local e com todos os entusiastas da aviação, ressaltando que trabalha para o retorno do evento em 2026, quando espera novamente abrir suas portas ao público.

