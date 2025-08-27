Cancelamento dos Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis causa comoção

Evento estava previsto para acontecer no dia 21 de setembro e reuniria milhares de pessoas

Davi Galvão Davi Galvão -
Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Wanderson Pires)
Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Wanderson Pires)

Foi com surpresa e consternação que os anapolinos receberam a dura notícia de que os Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis (Baan) não será realizado este ano.

A informação foi confirmada pela própria instituição, mesmo com a data do evento já tendo anteriormente sido definida para 21 de setembro.

No comunicado oficial, a Baan informou apenas que a decisão havia sido tomada por conta de “dificuldades logísticas”.

Nas redes sociais, internautas expressaram o descontentamento com a notícia, visto que o evento costuma atrair grandes multidões ano após ano.

“Anápolis já não tem desfile bom ainda corta o evento da base aérea, tá lascado mesmo. Pode desativar a base daqui de Anápolis”, lamentou um usuário.

“Uma pena mesmo, era um evento em família como nenhum outro. Espero que em 2026 volte a ter”, disse mais um.

Leia também

Por fim, um outro internauta foi ainda mais pessimista quanto ao futuro: “De agora em diante, e só morro abaixo”, comentou.

Confira a nota da Baan na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que o evento Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis (BAAN), inicialmente previsto para o dia 21 de setembro de 2025, não será realizado neste ano em razão de questões logísticas.

A Base Aérea de Anápolis reitera seu compromisso com a comunidade local e com todos os entusiastas da aviação, ressaltando que trabalha para o retorno do evento em 2026, quando espera novamente abrir suas portas ao público.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias