Família de professor desaparecido em Anápolis espera DNA que pode esclarecer o caso

Aguardando o resultado desde o início de agosto, parentes de Daniel vivem entre a angústia e versões contraditórias sobre o desaparecimento

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Daniel Santos está desaparecido desde 22 de julho. (Foto: Reprodução)

A família do professor de dança Daniel Santos, de 36 anos, conhecido como Fuscão, desaparecido desde 22 de julho, espera pelo resultado de um exame de DNA que pode esclarecer se um corpo encontrado carbonizado e amarrado na Rua Amazilino Lino é o dele.

O material genético foi coletado no início de agosto, mas até agora nenhum laudo oficial foi divulgado.

“A família está aflita e sem informações concretas. Tudo o que circula é especulação”, relatou um parente.

Enquanto isso, amigos apuram informações por conta própria. Uma amiga contou que um grupo esteve em pontos de tráfico da cidade e, ao mostrar a foto de Daniel, ouviu de usuários de drogas que ele seria a vítima da Amazilino Lino.

O caso, no entanto, ganhou novos contornos. No início, surgiu a hipótese de que o crime teria ligação com um suposto estupro, mas familiares e pessoas próximas ressaltam que Daniel era homossexual, o que coloca essa versão em dúvida.

Apesar das suspeitas sobre o corpo, também há relatos de pessoas que afirmam ter visto o professor recentemente em um supermercado no Centro da cidade, aumentando ainda mais as incertezas sobre o desaparecimento.

