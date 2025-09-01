Cidade com menor população de Goiás reduziu ainda mais de tamanho, aponta IBGE

Município também é o de menor extensão territorial em todo o estado, com apenas 44 km²

Vista aérea do município de Anhanguera, no Sudeste goiano. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Com apenas 44 km², o município de Anhanguera não é apenas a menor cidade em extensão territorial de Goiás, como também a com menos habitantes entre todo o estado. E esse quantitativo parece estar ficando ainda menor.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024 o município contava com 921 habitantes.

Porém, em 2025, em vez de aumentar, o quantitativo sofreu uma redução de oito pessoas, caindo para 913.

O levantamento considera a contagem realizada até 1º de julho de 2025 no país e mostra a população total de todos os estados e municípios.

Localizado na região Sul de Goiás, a cidade costumava pertencer a Goiandira e teve o desenvolvimento impulsionado muito por conta da Estrada de Ferro Goiás, sendo um dos primeiros locais a serem beneficiados pela ferrovia.

O povoado foi formado por turmeiros, comerciantes sírios e libaneses, que vieram para a região comercializar utilizando a malha ferroviária.

Anhanguera foi reconhecida oficialmente como distrito de Cumari em 11 de fevereiro de 1948. Poucos anos depois, em 5 de novembro de 1953, a localidade foi desmembrada por força da lei estadual e conquistou autonomia administrativa, passando à categoria de município.

