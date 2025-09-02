Articulações hiperflexíveis: raridade que transforma o corpo em ‘borracha’

Essa condição, que desperta curiosidade e até espanto, é rara e pode trazer tanto vantagens quanto desafios no dia a dia

Pedro Ribeiro - 02 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Articulações são partes fundamentais do corpo humano, pois permitem que nos movimentemos de forma natural e sem esforço.

No entanto, algumas pessoas possuem articulações tão flexíveis que parecem transformar o corpo em uma verdadeira borracha.

Mas você sabia que ela vai muito além de apenas “alongamento fora do comum”?

A hiperflexibilidade acontece quando as articulações conseguem se mover muito além do padrão considerado normal. Em muitos casos, essa característica está ligada a fatores genéticos, como maior elasticidade dos ligamentos e tecidos. Para alguns, é apenas uma curiosidade, enquanto para outros pode ser um indício de uma condição médica que precisa de acompanhamento.

Vantagens e desvantagens da hiperflexibilidade

Ter articulações hiperflexíveis pode facilitar atividades que exigem grande mobilidade, como dança, ginástica artística e yoga. Entretanto, essa mesma característica também pode causar instabilidade, maior risco de lesões e dores musculares. É por isso que especialistas recomendam cuidados específicos para quem apresenta esse perfil corporal.

Possíveis causas médicas

Embora muitas vezes a hiperflexibilidade não esteja relacionada a doenças, em alguns casos pode indicar síndromes como a de Ehlers-Danlos ou Marfan, que afetam tecidos conjuntivos. Nessas situações, as articulações não são apenas mais móveis, mas também mais vulneráveis a deslocamentos e degenerações. A avaliação médica é essencial para diferenciar entre uma característica inofensiva e um problema de saúde.

Cuidados no dia a dia

Quem tem articulações muito flexíveis deve priorizar o fortalecimento muscular para proteger os ligamentos e evitar sobrecarga. Exercícios de baixo impacto, como pilates e natação, são aliados importantes. Além disso, manter acompanhamento fisioterapêutico pode reduzir dores e melhorar a qualidade de vida. O equilíbrio entre mobilidade e estabilidade é o segredo para conviver bem com a hiperflexibilidade.

Quando procurar ajuda

Se as articulações hiperflexíveis causarem dor frequente, fadiga ou episódios repetidos de lesões, é recomendável buscar orientação médica. O diagnóstico precoce faz diferença para prevenir complicações e garantir que a pessoa viva com mais conforto e segurança.

