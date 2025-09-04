A sobremesa perfeita para o seu churrasco (é muito fácil de fazer)

Pedro Ribeiro - 04 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você está planejando um churrasco, sabe que a comida salgada é sempre a estrela, mas a sobremesa também merece atenção.

E que tal surpreender seus convidados com algo diferente, delicioso e super fácil de preparar?

Estamos falando do espetinho de queijo coalho com goiabada enrolado no bacon. Uma combinação irresistível de doce e salgado que vai elevar o nível do seu churrasco.

Ingredientes necessários

Antes de começar, separe tudo que você vai precisar. Isso vai facilitar bastante na hora de preparar os espetinhos. Você vai precisar de:

300 g de queijo coalho cortado em cubos

150 g de goiabada em pedaços pequenos

150 g de bacon em fatias finas

Palitos de churrasco

Com esses ingredientes em mãos, o seu churrasco já está prestes a ganhar uma sobremesa incrível.

Como montar os espetinhos

O passo a passo é simples e rápido, perfeito para quem quer algo prático sem abrir mão do sabor.

Como assar os espetinhos

Agora que os espetinhos estão montados, é hora de levá-los à grelha do churrasco.

Pré-aqueça a grelha em fogo médio. Coloque os espetinhos na grelha, virando sempre para que o bacon fique dourado e crocante por igual. O tempo médio de assar é de 10 a 15 minutos, mas fique de olho para não queimar. Quando o bacon estiver crocante e o queijo começar a derreter, os espetinhos estão prontos.

Dicas para deixar ainda melhor

Para deixar sua sobremesa de churrasco ainda mais irresistível, algumas dicas simples podem fazer diferença:

Use palitos de churrasco largos para que não quebrem durante o preparo.

Se quiser, finalize com um fio de mel ou geleia por cima para realçar o sabor.

Sirva ainda quente para que o queijo esteja macio e a goiabada levemente derretida.

Por que essa sobremesa combina com churrasco

Essa sobremesa é perfeita para churrasco porque combina o sabor defumado do bacon com a doçura da goiabada e a textura macia do queijo coalho. É prática, rápida de fazer e agrada a todos. Além disso, é uma opção diferente das sobremesas tradicionais, surpreendendo os convidados e tornando seu churrasco ainda mais memorável.

