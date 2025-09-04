A sobremesa perfeita para o seu churrasco (é muito fácil de fazer)
Uma combinação irresistível de doce e salgado que vai elevar o nível do seu churrasco
Se você está planejando um churrasco, sabe que a comida salgada é sempre a estrela, mas a sobremesa também merece atenção.
E que tal surpreender seus convidados com algo diferente, delicioso e super fácil de preparar?
Estamos falando do espetinho de queijo coalho com goiabada enrolado no bacon. Uma combinação irresistível de doce e salgado que vai elevar o nível do seu churrasco.
Ingredientes necessários
Antes de começar, separe tudo que você vai precisar. Isso vai facilitar bastante na hora de preparar os espetinhos. Você vai precisar de:
-
300 g de queijo coalho cortado em cubos
-
150 g de goiabada em pedaços pequenos
-
150 g de bacon em fatias finas
-
Palitos de churrasco
Com esses ingredientes em mãos, o seu churrasco já está prestes a ganhar uma sobremesa incrível.
Como montar os espetinhos
O passo a passo é simples e rápido, perfeito para quem quer algo prático sem abrir mão do sabor.
-
Pegue um cubo de queijo coalho e um pedaço de goiabada.
-
Enrole a goiabada no cubo de queijo.
-
Em seguida, envolva o queijo e a goiabada com uma fatia de bacon.
-
Coloque tudo em um palito de churrasco, garantindo que fique firme.
-
Repita o processo até acabar os ingredientes.
Como assar os espetinhos
Agora que os espetinhos estão montados, é hora de levá-los à grelha do churrasco.
-
Pré-aqueça a grelha em fogo médio.
-
Coloque os espetinhos na grelha, virando sempre para que o bacon fique dourado e crocante por igual.
-
O tempo médio de assar é de 10 a 15 minutos, mas fique de olho para não queimar.
-
Quando o bacon estiver crocante e o queijo começar a derreter, os espetinhos estão prontos.
Dicas para deixar ainda melhor
Para deixar sua sobremesa de churrasco ainda mais irresistível, algumas dicas simples podem fazer diferença:
-
Use palitos de churrasco largos para que não quebrem durante o preparo.
-
Se quiser, finalize com um fio de mel ou geleia por cima para realçar o sabor.
-
Sirva ainda quente para que o queijo esteja macio e a goiabada levemente derretida.
Por que essa sobremesa combina com churrasco
Essa sobremesa é perfeita para churrasco porque combina o sabor defumado do bacon com a doçura da goiabada e a textura macia do queijo coalho. É prática, rápida de fazer e agrada a todos. Além disso, é uma opção diferente das sobremesas tradicionais, surpreendendo os convidados e tornando seu churrasco ainda mais memorável.
