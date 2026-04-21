Confusão por celular termina em “barraco” entre vizinhos de condomínio em Rio Verde

Polícia Militar precisou ser acionada para conter os ânimos e conduzir envolvidos para delegacia

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Confusão por celular termina em "barraco" entre vizinhos de condomínio em Rio Verde
Confusão ocorreu em condomínio de Rio Verde. (Imagem: Captura de tela/ Reprodução)

Uma discussão entre moradores de um condomínio terminou em confusão generalizada, agressões e ameaças na noite desta segunda-feira (20), em Rio Verde.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desentendimento teria começado após o desaparecimento temporário de um celular em um quiosque do residencial, durante um churrasco realizado no domingo (19).

O aparelho foi encontrado descarregado por uma das envolvidas, de 54 anos. Como ela não conseguiu identificar quem seria o dono do dispositivo, teria levado para casa e colocado para carregar.

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Dessa forma, assim que o celular carregou, a mulher identificou que era de uma outra moradora de 31 anos, com quem já tinha trabalhado anteriormente.

Assim, ela foi junto a uma irmã e uma sobrinha adolescente para a casa da vizinha, para devolver o aparelho e esclarecer o ocorrido.

Contudo, a conversa teria evoluído para troca de ofensas e agressões físicas, que também envolveu o marido da moradora que havia perdido o celular.

Durante a confusão, houve relatos de empurrões, arranhões e até ameaça com faca. A adolescente também teria sido alvo de xingamentos e ameaças, o que agravou ainda mais a situação.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para conter os ânimos. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e será investigado.

Segundo avaliação inicial das autoridades, há indícios de crimes como lesão corporal, ameaça, calúnia e difamação. O caso deve ser investigado para apurar o ocorrido.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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