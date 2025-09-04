Estudo aponta as raças de cachorro mais carinhosas do mundo (a número 5 surpreende)

Um estudo científico apresentou um ranking curioso com as raças que mais emocionam e surpreendem seus cuidadores

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Seanthesheepman)

Um estudo conduzido pela Universidade de Helsinki compilou dados comportamentais de mais de 11 000 cães, abrangendo cerca de 300 raças, com o propósito de entender como diferentes cães demonstram afeto e apego aos tutores.

A pesquisa, publicada na revista iScience em 2023, destacou com clareza alguns principais como as raças que mais expressam carinho e buscam constante proximidade e afeto com seus donos.

Estudo aponta as raças de cachorro mais carinhosas do mundo (a número 5 surpreende)

1. Bichón Maltês

O maior destaque aparece entre as raças mais sociáveis com seres humanos, mostrando forte tendência ao contato emocional, além de ser um excelente companheiro para apartamentos devido ao seu pequenino tamanho. O Maltês é de natureza muito doce, se adapta a pessoas alérgicas e possui caráter de lealdade dedicado à família.

2. Bull-type Terriers (terriers de tipo bull)

Eles aparecem entre as raças mais sociáveis com seres humanos, mostrando forte tendência ao carinho e intenso contato emocional. São doguinhos resultantes da cruza entre bulldogs e terriers, um cão forte, destemido, mas com o coração molenga e carinhoso.

3. Cães Finlandeses da Lapônia (Finnish Lapphund)

O cão-finlandês-da-lapônia é uma raça cuja origem teve crédito na Finlândia, embora tenha sido reinvindicada no século XX por Suécia e Noruega. São os mais sociáveis entre os cães, demonstrando grande empatia e interação com outros doguinhos.

4. Golden Retrievers

Embora mais associados à cooperação, dentro dos tópicos de dominância/agressividade eles apresentaram os menores índices, traduzindo-se num comportamento mais gentil e equilibrado. São grandes, com pelagem longa e dourada e carregam a fama de temperamento amigável, dócil, leal e inteligente. Suas orelhas são caídas, o focinho é largo, o corpo é musculoso e ele adora nadar e brincar.

5. Cães “Teacup” – (cãozinho xícara de chá)

Os cães “teacup” (ou os famosos xícaras de chá) são versões miniaturizadas de raças pequenas, como Chihuahuas e Poodles, criados para serem extremamente pequenos, cabendo na palma da mão. São muito queridos, fofinhos e também recordistas em buscar ajuda e proximidade social, o que expressam afeto de forma constante .

6. Border Collies

Os Border Collies são cães pastores de médio porte, originários da Escócia e Inglaterra, conhecidos pela sua alta inteligência, energia e obediência. Embora mais independentes e focados, essa raça destaca-se por desempenho elevado em autocontrole e cognição, o que pode se manifestar como afeto ponderado, de forma confiável e mais cooperativa com os tutores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!