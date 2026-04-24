Não é Alphaville: o bairro planejado em uma cidade brasileira que virou o sonho de consumo de quem busca sossego e paz

Bairro planejado chama atenção por unir segurança, natureza, praticidade e qualidade de vida

Gabriel Dias - 24 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Luiz Althoff)

Nem todo endereço desejado por quem busca qualidade de vida está em condomínios famosos ou em regiões já conhecidas pelo luxo. Em algumas cidades brasileiras, bairros planejados passaram a atrair moradores que querem mais sossego, segurança e praticidade no dia a dia.

Com ruas pensadas para pedestres, áreas verdes, serviços próximos e uma rotina menos caótica, esse tipo de projeto urbano vem ganhando espaço entre famílias, profissionais e pessoas que procuram viver com mais tranquilidade sem se afastar totalmente da estrutura de uma cidade.

Esse bairro é Pedra Branca, localizado em Palhoça, na Grande Florianópolis. O local se consolidou como uma referência de urbanismo planejado e sustentável, com a proposta de reunir moradia, trabalho, educação, lazer e convivência em um mesmo território.

Bairro planejado Pedra Branca valoriza a vida a pé

O bairro planejado Pedra Branca foi desenvolvido com base em conceitos de Novo Urbanismo, modelo que prioriza deslocamentos curtos, convivência em espaços públicos e menor dependência do carro. A ideia central é permitir que moradores tenham serviços essenciais a poucos minutos de caminhada ou de bicicleta.

Além disso, a região conta com áreas verdes, espaços de convivência, comércio, serviços, opções de lazer e instituições de ensino. Essa combinação transformou Pedra Branca em um dos endereços mais desejados da Grande Florianópolis para quem busca uma rotina mais calma, mas sem abrir mão da infraestrutura urbana.

Sossego, natureza e estrutura no mesmo lugar

Outro ponto que ajuda a explicar o interesse pelo bairro é a localização. Pedra Branca fica em Palhoça, cidade próxima a Florianópolis, e tem acesso facilitado a importantes vias da região, como a BR-101. Ao mesmo tempo, mantém uma proposta de vida mais tranquila e integrada à natureza.

O projeto também ganhou destaque por unir sustentabilidade e inovação. A Cidade Pedra Branca foi pensada para funcionar como uma nova centralidade urbana na Grande Florianópolis, com planejamento de longo prazo e foco em qualidade de vida.

Por isso, mesmo sem ter a fama nacional de Alphaville, Pedra Branca passou a ser vista como um sonho de consumo para quem procura um bairro planejado, mais silencioso, organizado e com sensação de comunidade. Para muitos moradores, o atrativo está justamente nessa combinação entre paz, estrutura e proximidade com a capital catarinense.

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