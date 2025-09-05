Motorista de aplicativo agride mulher dentro de salão de beleza em Aparecida de Goiânia
Confusão teria iniciado após desentendimento sobre pagamento de corrida
Um motorista de aplicativo está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) em Aparecida de Goiânia, após uma mulher denunciar ter sido agredida, devido a uma confusão em torno do pagamento de uma corrida.
O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (05). De acordo com a vítima, ela acionou o suposto agressor para ir ao salão de beleza onde trabalha, no Parque Veiga Jardim.
O valor da corrida foi de R$ 13, mas a passageira entregou ao motorista uma cédula de R$ 20.
Como o condutor não tinha troco, a vítima sugeriu que fosse feito um depósito em conta ou que o valor fosse mantido como crédito para uma futura corrida.
A proposta não foi aceita pelo motorista, que, em seguida, entrou no salão de beleza e passou a agredir a mulher com puxões de cabelo e tapas no rosto.
Testemunhas relataram que o agressor ainda arremessou uma garrafa contra uma televisão que estava fixada na parede do estabelecimento, quebrando o aparelho.
Após a ação, o homem deixou o local em um veículo Fiat Uno, de cor cinza, cuja placa foi registrada pela vítima e entregue à polícia.
O caso foi registrado como lesão corporal e dano qualificado com violência à pessoa. A PC investiga o paradeiro do suspeito, que ainda não foi localizado.
