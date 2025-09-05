Motorista de aplicativo agride mulher dentro de salão de beleza em Aparecida de Goiânia

Confusão teria iniciado após desentendimento sobre pagamento de corrida

Da Redação - 05 de setembro de 2025

Agressão teria ocorrido em estabelecimento no Parque Veiga Jardim. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Um motorista de aplicativo está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) em Aparecida de Goiânia, após uma mulher denunciar ter sido agredida, devido a uma confusão em torno do pagamento de uma corrida.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (05). De acordo com a vítima, ela acionou o suposto agressor para ir ao salão de beleza onde trabalha, no Parque Veiga Jardim.

O valor da corrida foi de R$ 13, mas a passageira entregou ao motorista uma cédula de R$ 20.

Como o condutor não tinha troco, a vítima sugeriu que fosse feito um depósito em conta ou que o valor fosse mantido como crédito para uma futura corrida.

A proposta não foi aceita pelo motorista, que, em seguida, entrou no salão de beleza e passou a agredir a mulher com puxões de cabelo e tapas no rosto.

Testemunhas relataram que o agressor ainda arremessou uma garrafa contra uma televisão que estava fixada na parede do estabelecimento, quebrando o aparelho.

Após a ação, o homem deixou o local em um veículo Fiat Uno, de cor cinza, cuja placa foi registrada pela vítima e entregue à polícia.

O caso foi registrado como lesão corporal e dano qualificado com violência à pessoa. A PC investiga o paradeiro do suspeito, que ainda não foi localizado.

