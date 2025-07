Motociclista tem surpresa amarga após ser filmado “dando grau” em Aparecida de Goiânia

Jovem foi flagrado realizando as manobras perigosas em uma avenida movimentada do Setor Veiga Jardim

Paulo Roberto Belém - 16 de julho de 2025

Jovem foi filmado praticando as manobras (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 20 anos, foi alcançado pela Polícia Militar (PM), após “dar grau” pelas ruas de Aparecida de Goiânia e ser filmado realizando as manobras arriscadas em meio a veículos, por uma via movimentada da cidade da Região Metropolitana.

O jovem teve a moto apreendida pelos militares do 41º Batalhão de Polícia Militar. Eles repercutiram ter conseguido realizar a ação policial após receberem informações de denunciantes e agirem de forma rápida.

Nas imagens divulgadas, o motociclista percorre a Avenida Escultor Veiga Valle, no Setor Veiga Jardim, realizando as manobras. Ele empina a moto cerca de cinco vezes e no final fica em pé sobre o banco enquanto o veículo segue em velocidade considerável.

Em dado momento do registro, é possível ver que o jovem chega bem próximo à mureta de uma ponte, retornando para o meio da pista e seguindo com o que fazia.

Quando a PM fez a abordagem, gravaram o motociclista dizendo ter se arrependido. No vídeo ele confirmou ser o condutor da moto e que, de fato, teria realizado as manobras, “dando grau”. “Isso não vai se repetir mais”, disse na filmagem.

O veículo foi apreendido por irregularidades administrativas e encaminhada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A ação foi comunicada à Polícia Civil (PC), que deverá autuar o jovem por direção perigosa.

