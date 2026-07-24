Quase ninguém sabe: perfumes têm diferentes categorias e concentrações; veja a diferença e qual é a melhor para comprar na perfumaria

Rótulos indicam intensidade, mas não garantem maior fixação; escolha depende da rotina, do clima e do efeito desejado na pele

(Foto: Reprodução/Pexels)

Escolher perfumes pode parecer simples, mas expressões como body spray, eau de toilette, eau de parfum e parfum costumam gerar dúvidas. Embora apareçam em destaque nos frascos, elas não indicam apenas o preço ou a qualidade da fragrância.

A principal diferença está na concentração aproximada de essência aromática e na maneira como cada composição foi desenvolvida. Em geral, quanto maior a concentração, mais intenso e encorpado tende a ser o perfume.

O que significa cada categoria?

O body spray está entre as opções mais leves, com concentração que pode chegar a cerca de 3%. Por isso, costuma ser usado para refrescar o corpo e pode exigir reaplicações durante o dia.

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Já o desodorante-colônia geralmente fica na faixa de 3% a 5%. Em seguida aparece o eau de toilette, com concentração frequentemente situada entre 5% e 15%, sendo uma opção leve e versátil para o cotidiano.

O eau de parfum costuma apresentar de 15% a 20% de essência. Por fim, o parfum ou extrato aparece entre as versões mais concentradas, normalmente acima de 20%.

Essas faixas, porém, não são regras universais. A Associação Internacional de Fragrâncias explica que os termos usados nos rótulos não possuem uma definição internacional rígida e podem variar conforme a marca e o mercado.

Qual é o melhor para comprar?

Para dias quentes, trabalho ou uso frequente, o eau de toilette tende a ser uma escolha confortável. Quem deseja maior presença pode preferir o eau de parfum, enquanto o parfum combina com consumidores que buscam uma fragrância mais intensa e usam poucas borrifadas.

No entanto, uma concentração maior não garante, sozinha, melhor fixação. A qualidade das matérias-primas, as notas escolhidas, a pele e a construção da fragrância também interferem no resultado.

Além disso, versões eau de toilette e eau de parfum de uma mesma linha podem ter composições diferentes, e não apenas quantidades distintas de essência.

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