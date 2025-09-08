Em meio ao pó, poeira e lama, moradores de Anápolis lutam há 20 anos para que rua seja asfaltada

Por conta de uma pedra no acesso original, população teve de "abrir uma nova rua" para não serem isolados

Davi Galvão - 08 de setembro de 2025

Moradores lutam para que rua seja asfaltada. (Foto: Reprodução)

Época de chuva virou sinônimo de lama, dor de cabeça e dificuldade para os moradores da Rua 01, no bairro Jardim Petrópolis, em Anápolis, que há mais de duas décadas lutam para que a via seja enfim asfaltada pelo Poder Público.

Não que em tempo seco a história seja mais animadora. Pó, poeira e terra se tornaram tão presentes na vizinhança que deixar a casa limpa beira o impossível.

Em entrevista ao Portal 6, Lucineire Fernandes Fagundes, de 52 anos e moradora da região há outros 20, contou que nem sempre as coisas foram assim. Antigamente, ela se recorda que até mesmo o acesso à Rua 01 era diferente.

“Tinha a rua original, mas tinha uma pedra [que dificulta o acesso]. Só que com o tempo, com as chuvas, não tinha mais como carro, moto, nem pedestre passar”, relembrou.

Para não serem isolados, a solução encontrada pelos moradores foi utilizar parte do lote vizinho para, por meios próprios, “criar uma rua” de modo a passarem pelo trecho.

Ela contou que o Poder Público chegou a enviar máquinas para planificar o terreno, especialmente em épocas que sucedem chuvas, e até mesmo uma massa asfáltica chegou a ser despejada no local. Porém, logo a chuva veio e “lavou” o material.

Já a questão da pedra na via original se mostra um pouco mais dificultosa. Lucineire comentou que, em conversas passadas com a Prefeitura, a única alternativa viável envolveria a explosão controlada do pedregulho.

A burocracia envolvendo a ação, porém, está travada até hoje, impedindo que a rua seja regularizada e possa enfim ser asfaltada, para que essa questão seja, enfim, respondida.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou apenas que a obra está cadastrada como prioridade para ser executada, com contrato já assinado para pontas de ruas.

Por fim, a administração sustentou que está buscando os recursos para as intervenções.

