Segundo nutricionistas, este é o alimento que mais sacia quem está de dieta

Opção é simples, acessível e ajuda a controlar a fome por mais tempo

Gabriella Licia - 08 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/Conta Virginia Dieta Flexível)

Quando o assunto é dieta, uma das maiores dificuldades é lidar com a fome fora de hora.

Por isso, nutricionistas destacam que alguns alimentos são capazes de prolongar a sensação de saciedade, ajudando a manter o foco e evitar exageros.

De acordo com especialistas, o alimento que mais sacia quem está de dieta é o ovo.

Rico em proteínas de alta qualidade, ele exige mais tempo de digestão e, por isso, mantém a fome sob controle por várias horas.

Além disso, os ovos são versáteis, podendo ser preparados de diferentes maneiras, como cozidos, mexidos ou em omeletes, e se encaixam bem em refeições principais ou lanches rápidos.

Nutricionistas lembram ainda que o consumo moderado de ovos pode trazer benefícios extras, como fortalecimento muscular e aporte de vitaminas importantes para o organismo.

Ou seja, incluir ovos na rotina é uma forma simples e eficaz de ter mais saciedade e melhores resultados na dieta.

