Preso um dos suspeitos de ter matado e carbonizado professor de música em Anápolis

Crime aconteceu em 24 de julho. Homem havia sido liberado em audiência de custódia, mas voltou a ser detido pela polícia

Natália Sezil - 09 de setembro de 2025

Preso um dos suspeitos de ter matado e carbonizado professor de música em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um dos suspeitos de ter matado e carbonizado o professor de música Daniel Santos, de 36 anos, em Anápolis, foi preso preventivamente na última sexta-feira (06).

A detenção foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (09), como parte da Operação Manto e Cinzas, que vem sendo realizada há semanas.

O homem havia sido preso em flagrante, inicialmente, mas logo liberado em audiência de custódia. Agora, o pedido de prisão foi acatado pela Justiça.

O suspeito é investigado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e ocultação de cadáver. Ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Anápolis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Em tempo

Diversas forças policiais foram mobilizadas após um corpo ser encontrado completamente carbonizado na rua Amazilio Lino, no Centro de Anápolis, no dia 24 de julho.

A brutalidade do crime foi tamanha que dificultou a identificação da vítima. Foi apenas a partir de exames de DNA que a Polícia Científica pôde confirmar que se tratava de Daniel Santos, conhecido como Fuscão.

O professor estava desaparecido desde 22 de julho, quando foi visto pela última vez saindo de casa. Foram 40 dias até que a família tivesse respostas.

Além do suspeito agora detido, outros dois homens teriam se envolvido nos crimes. O momento em que um deles descarta o corpo no terreno baldio e em seguida ateia fogo foi flagrado por câmeras de segurança.

Ainda não há informações sobre os outros dois suspeitos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.