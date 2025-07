Veja momento que homem joga corpo em terreno do Centro de Anápolis e ateia fogo

Três usuários de drogas que frequentam a região confessaram o crime para policiais da CPE, que foi rápida na localização dos suspeitos

Da Redação - 24 de julho de 2025

Usuário de crack levando carrinho com corpo na Avenida Amazílio Lino. (Foto: Captura/ Portal 6)

Um ato de extrema violência chocou a população de Anápolis nesta quinta-feira (24).

Imagens de segurança obtidas pelo Portal 6 flagraram o exato momento em que um homem descarta um corpo em um terreno baldio na Avenida Amazílio Lino, na região Central, e em seguida ateia fogo.

Três homens suspeitos de envolvimento no crime brutal foram presos em flagrante durante à noite por equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

O caso veio à tona por volta das 17h30, quando a Polícia Militar foi acionada após um cadáver ser encontrado no lote baldio.

Ao chegarem ao local, os policiais da CPE empreenderam diligências e conseguiram informações cruciais sobre o ocorrido ao adentrarem em uma casa abandonada.

No imóvel, os militares abordaram um indivíduo, cuja identidade será preservada, que se apresentou como testemunha. Em depoimento informal, ele forneceu detalhes sobre a dinâmica do crime, incluindo a identificação dos supostos autores e a motivação que teria levado ao assassinato.

Confissão e motivo para o crime

Segundo o relato da testemunha, três homens – um de 47 anos, apelidado de “Pistão”; outro de 26 anos, conhecido como “Bruninho”; e um terceiro de 33 anos, chamado “Paulista” teriam desferido golpes de faca contra a vítima em um local próximo.

Após o homicídio, o corpo foi transportado em um carrinho de supermercado até o terreno baldio, onde foi incendiado.

A motivação apontada pela testemunha para o crime seria um suposto abuso sexual cometido pela vítima contra uma mulher. Diante das informações, as equipes da CPE iniciaram um forte patrulhamento da região e localizaram os suspeitos.

Dois dos envolvidos, “Pistão” e “Bruninho”, foram localizados em um imóvel na Avenida Divino Pai Eterno, na Vila Góis.

Ambos confessaram espontaneamente a participação no crime e indicaram o paradeiro do terceiro autor. Em seguida, “Paulista” foi encontrado na Avenida Brasil, em frente ao antigo Centro Administrativo da Prefeitura.

Ele também confessou ter participado do delito, revelando que foi o responsável por transportar o corpo no carrinho de supermercado e que recebeu duas pedras de entorpecente como pagamento.

Prisão em flagrante

Diante das confissões e das evidências, os três homens foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com o carrinho de supermercado utilizado no transporte do corpo.

A perícia da Polícia Técnico-Científica confirmou os relatos dos autores, encontrando vestígios de sangue humano no local indicado como o esfaqueamento.

Os três rapazes devem ser autuados por homicídio qualificado (pela crueldade e como agiram), além de ocultação e vilipêndio de cadáver, por se livrarem do corpo e depois atearem fogo.

Mais informações a qualquer momento.