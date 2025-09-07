Imagens aéreas mostram como está ficando o viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis
Prefeitura projeta conclusão da obra para 15 de outubro, mas ainda há muitos empecilhos pela frente
Imagens aéreas recentes, que podem ser vistas na galeria de fotos, revelam o estágio atual da construção do viaduto do Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis, e deixam claro: ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Embora a estrutura principal do viaduto sobre a rodovia esteja de pé, as vias de acesso, a terraplanagem e os acabamentos laterais ainda demandam um trabalho extenso, o que torna o prazo de conclusão projetado pela Prefeitura para 15 de outubro um desafio considerável.
A Prefeitura de Anápolis atribui a lentidão dos trabalhos a um impasse com a Equatorial Goiás, responsável pelo remanejamento da rede elétrica na área.
Segundo a administração municipal, a demora da companhia de energia em executar os serviços necessários tem sido o principal obstáculo para o avanço da obra. Essa versão, no entanto, é contestada pela empresa.
Em nota enviada ao Portal 6, a Equatorial Goiás apresenta uma outra perspectiva sobre o atraso.
A companhia afirma que, para realizar o remanejamento da rede, é necessária uma contrapartida financeira por parte da Prefeitura, um pagamento que, segundo a empresa, ainda não foi efetuado. Por isso, a Equatorial aguarda a quitação desses valores para poder dar andamento aos serviços.
Enquanto o impasse burocrático entre Prefeitura e Equatorial se arrasta, o canteiro de obras corre contra o tempo.
As imagens de drone não apenas confirmam o volume de trabalho pendente, mas também acendem um alerta: a chegada do período chuvoso, em novembro, ameaça paralisar novamente os serviços de terraplanagem.
Cada dia de atraso não só adia a entrega de uma obra essencial para a mobilidade urbana, como também pressiona ainda mais os cofres públicos, que já projetam um custo de R$ 40 milhões — R$ 5 milhões acima do orçamento original.