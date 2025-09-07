Imagens aéreas mostram como está ficando o viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis

Prefeitura projeta conclusão da obra para 15 de outubro, mas ainda há muitos empecilhos pela frente

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

Detalhe da pista principal da rodovia que passa sob o viaduto, com as paredes de contenção laterais já erguidas, mas com muito trabalho de aterramento e compactação a ser feito nas margens. (Imagens cedidas ao Portal 6)

Imagens aéreas recentes, que podem ser vistas na galeria de fotos, revelam o estágio atual da construção do viaduto do Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis, e deixam claro: ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Embora a estrutura principal do viaduto sobre a rodovia esteja de pé, as vias de acesso, a terraplanagem e os acabamentos laterais ainda demandam um trabalho extenso, o que torna o prazo de conclusão projetado pela Prefeitura para 15 de outubro um desafio considerável.

A Prefeitura de Anápolis atribui a lentidão dos trabalhos a um impasse com a Equatorial Goiás, responsável pelo remanejamento da rede elétrica na área.

Segundo a administração municipal, a demora da companhia de energia em executar os serviços necessários tem sido o principal obstáculo para o avanço da obra. Essa versão, no entanto, é contestada pela empresa.

Em nota enviada ao Portal 6, a Equatorial Goiás apresenta uma outra perspectiva sobre o atraso.

A companhia afirma que, para realizar o remanejamento da rede, é necessária uma contrapartida financeira por parte da Prefeitura, um pagamento que, segundo a empresa, ainda não foi efetuado. Por isso, a Equatorial aguarda a quitação desses valores para poder dar andamento aos serviços.

Enquanto o impasse burocrático entre Prefeitura e Equatorial se arrasta, o canteiro de obras corre contra o tempo.

As imagens de drone não apenas confirmam o volume de trabalho pendente, mas também acendem um alerta: a chegada do período chuvoso, em novembro, ameaça paralisar novamente os serviços de terraplanagem.

Cada dia de atraso não só adia a entrega de uma obra essencial para a mobilidade urbana, como também pressiona ainda mais os cofres públicos, que já projetam um custo de R$ 40 milhões — R$ 5 milhões acima do orçamento original.