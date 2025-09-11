Golpista se passa por pai de bebê morto em acidente para extorquir família em Goiás
Suspeito teria utilizado aplicativos de mensagens para solicitar dinheiro, alegando que a mãe da criança estaria em estado grave na UTI
Um golpe financeiro ocorreu na cidade de Mineiros, no Sudoeste de Goiás, onde um homem se aproveitou da tragédia de uma família, passando-se pelo pai de um bebê de apenas 3 meses que faleceu em um acidente de trânsito no último domingo (7).
O criminoso teria utilizado aplicativos de mensagens para solicitar dinheiro, alegando que a mãe da criança estaria em estado grave na UTI e necessitava de recursos urgentes para o tratamento.
Um tio da criança foi a primeira vítima do golpista. Na conversa, o estelionatário pediu R$ 400, justificando que o valor seria para custear medicamentos da mãe do bebê.
Para dar credibilidade à farsa, o criminoso enviou uma foto de um leito hospitalar, retirada da internet, e inventou detalhes sobre o suposto estado de saúde da mulher, manipulando emocionalmente a vítima.
O tio, convencido pela história, realizou uma transferência via Pix no valor solicitado. Somente após efetuar o pagamento, ele descobriu que havia caído em um golpe.
Relatos indicam que o mesmo suspeito tentou aplicar o golpe em outros familiares, mas, já cientes da fraude, eles não realizaram transferências e bloquearam o número do criminoso, evitando maiores prejuízos.
A tragédia que deu origem ao golpe ocorreu quando o pai da criança, que conduzia uma motocicleta com a esposa e o bebê, avançou um sinal vermelho e foi atingido por um carro.
Todos os envolvidos foram socorridos, mas, infelizmente, o recém-nascido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A mãe foi transferida para o Hospital Estadual de Santa Helena, onde permanece internada, recuperando-se do acidente.
A Polícia Civil (PCGO) já está investigando o caso e busca identificar e localizar o autor do golpe.