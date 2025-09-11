Golpista se passa por pai de bebê morto em acidente para extorquir família em Goiás

Suspeito teria utilizado aplicativos de mensagens para solicitar dinheiro, alegando que a mãe da criança estaria em estado grave na UTI

Samuel Leão - 11 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil Central)

Um golpe financeiro ocorreu na cidade de Mineiros, no Sudoeste de Goiás, onde um homem se aproveitou da tragédia de uma família, passando-se pelo pai de um bebê de apenas 3 meses que faleceu em um acidente de trânsito no último domingo (7).

O criminoso teria utilizado aplicativos de mensagens para solicitar dinheiro, alegando que a mãe da criança estaria em estado grave na UTI e necessitava de recursos urgentes para o tratamento.

Um tio da criança foi a primeira vítima do golpista. Na conversa, o estelionatário pediu R$ 400, justificando que o valor seria para custear medicamentos da mãe do bebê.

Para dar credibilidade à farsa, o criminoso enviou uma foto de um leito hospitalar, retirada da internet, e inventou detalhes sobre o suposto estado de saúde da mulher, manipulando emocionalmente a vítima.

O tio, convencido pela história, realizou uma transferência via Pix no valor solicitado. Somente após efetuar o pagamento, ele descobriu que havia caído em um golpe.

Relatos indicam que o mesmo suspeito tentou aplicar o golpe em outros familiares, mas, já cientes da fraude, eles não realizaram transferências e bloquearam o número do criminoso, evitando maiores prejuízos.

A tragédia que deu origem ao golpe ocorreu quando o pai da criança, que conduzia uma motocicleta com a esposa e o bebê, avançou um sinal vermelho e foi atingido por um carro.

Todos os envolvidos foram socorridos, mas, infelizmente, o recém-nascido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A mãe foi transferida para o Hospital Estadual de Santa Helena, onde permanece internada, recuperando-se do acidente.

A Polícia Civil (PCGO) já está investigando o caso e busca identificar e localizar o autor do golpe.