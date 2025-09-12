Criminoso tenta assaltar residência no Centro de Anápolis, mas é contido e alvejado por policial de folga
Militar morava próximo a residência e agiu rápido após receber pedido de socorro
Um homem, ainda não identificado, foi baleado após tentar assaltar uma casa no Setor Central de Anápolis, na noite desta sexta-feira (12).
Ele teria tentado invadir a residência, próximo ao Parque da Liberdade, quando os dois moradores (um adolescente e o pai) pediram ajuda a um vizinho policial.
O profissional estaria de folga no momento da ocorrência. Mesmo assim, ele teria ido até a residência e tentado conter o suspeito.
O homem teria sofrido voz de prisão e reagido, tentando atacar o policial com uma faca. Diante disso, ele acabou sendo alvejado.
Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. O Corpo de Bombeiros também esteve presente e encaminhou o suspeito a um hospital.
O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.
