Criminoso tenta assaltar residência no Centro de Anápolis, mas é contido e alvejado por policial de folga

Militar morava próximo a residência e agiu rápido após receber pedido de socorro

Da Redação - 12 de setembro de 2025

Policial de folga conseguiu conter suspeito de assalto no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução/105.7 FM)

Um homem, ainda não identificado, foi baleado após tentar assaltar uma casa no Setor Central de Anápolis, na noite desta sexta-feira (12).

Ele teria tentado invadir a residência, próximo ao Parque da Liberdade, quando os dois moradores (um adolescente e o pai) pediram ajuda a um vizinho policial.

O profissional estaria de folga no momento da ocorrência. Mesmo assim, ele teria ido até a residência e tentado conter o suspeito.

O homem teria sofrido voz de prisão e reagido, tentando atacar o policial com uma faca. Diante disso, ele acabou sendo alvejado.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. O Corpo de Bombeiros também esteve presente e encaminhou o suspeito a um hospital.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

