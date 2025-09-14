Conheça o maior município de Goiás que abriga natureza preservada e belezas de impressionar

Com quase 10 mil km², cidade impressiona pelo território vasto, história rica e cenários únicos

Anna Júlia Steckelberg - 14 de setembro de 2025

Lago Serra da Mesa em Niquelândia. (Foto: Divulgação)

Quando se fala em proporções impressionantes em Goiás, as cifras não mentem: Niquelândia, no Norte do estado, ostenta 9.846,293 km² de extensão territorial, sendo oficialmente reconhecida pelo IBGE como o município com maior área de Goiás.

Essa dimensão equivale a quase 3% do tamanho do estado todo, abrindo espaço para paisagens diversas, riquezas naturais e uma história que merece ser explorada.

Fundada em 1735 pelos bandeirantes Manoel Rodrigues Tomar e Antônio de Sousa Bastos, Niquelândia surgiu como São José do Tocantins, distrito de Trairás, às margens do Rio Bacalhau, impulsionada inicialmente pela busca do ouro.

Com o passar dos anos, descobertas minerais marcaram seu destino: a exploração do níquel, entre outros minerais, foi decisiva para que ela se fortalecesse como cidade.

Hoje, ao visitar Niquelândia, você percebe que os números não são abstrações. O território vasto se traduz em estradas que cruzam cerrados e serras, lagos que se estendem silenciosos, grutas quase secretas, cachoeiras espalhadas como estilhaços de natureza.

Segundo a Goiás Turismo, cerca de 60% da vegetação natural do município permanece intacta, o que torna cada quilômetro explorado uma chance de se deparar com algo surpreendente.

Viajante curioso, prepare-se: o Lago Serra da Mesa, por exemplo, banha parte desse território. Lá, o cenário é de água generosa, margens que misturam rochas e verde, com possibilidades de atividades náuticas, pesca de tucunaré e contemplação.

Se você gosta de trilhas ou turismo de aventura, saiba que grutas como a de São Pedro, gramados nas serras negras ou o caminho até leitos de rios nos riachos do Muquém ou São Bento oferecem tanto desafios quanto momentos de quietude contemplativa.

Demograficamente, mesmo ocupando uma vasta área, Niquelândia tem população relativamente pequena: estimativas recentes apontam para cerca de 35 mil habitantes.

Isso dá uma densidade populacional muito baixa, típica de regiões gigantes no interior do Centro-Oeste, em que a natureza domina boa parte do espaço.

Servindo de contraponto, há comunidades pequenas, estradas rurais e territórios preservados que contrastam fortemente com a sede municipal, onde se concentra a administração, comércio e logística.

A vastidão de Niquelândia não é apenas geografia: é identidade. É extensão de natureza preservada, mas também de potencial produtivo, mineração, agropecuária, turismo rural.

É lugar de horizonte amplo, onde se cruza cerrado, águas, rochas e histórias. Se você visitar Goiás, vale reservar uns dias para percorrer esse território.

É diferente de ver apenas mapas, é caminhar por dentro de um município que é quase um miniestado, com atmosferas variadas e surpresas em cada canto.

