Cidade próxima ao Paraguai se torna a preferida dos brasileiros que buscam qualidade de vida e alto padrão

Cidade cresce acima da média, atrai moradores pela qualidade de vida e se destaca como polo regional próximo ao Paraguai

Gabriel Dias - 30 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Cidades do interior)

Ruas largas, o som do tereré ao fim da tarde e um ritmo de vida que equilibra crescimento e tranquilidade.

É nesse cenário que Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, vem se destacando como um dos destinos que mais atraem novos moradores no Brasil.

A cidade, considerada a maior do interior do estado, registrou um crescimento populacional de 24% em pouco mais de uma década, segundo dados do IBGE.

Esse avanço acompanha a busca por qualidade de vida, custo acessível e oportunidades de trabalho fora dos grandes centros.

Crescimento impulsionado por qualidade de vida

Com cerca de 243 mil habitantes, número que segue em expansão, Dourados se consolidou como polo regional.

A cidade atende a mais de 30 municípios vizinhos e ainda mantém forte ligação com o Paraguai, localizado a cerca de 120 quilômetros.

Entre os fatores que explicam esse crescimento estão o custo de vida mais baixo em comparação às capitais, deslocamentos rápidos — geralmente inferiores a 15 minutos — e um mercado de trabalho aquecido, especialmente nos setores de agronegócio, comércio, saúde e educação.

Além disso, a infraestrutura urbana e os serviços públicos têm acompanhado essa expansão, tornando o município cada vez mais atrativo para quem busca estabilidade e bem-estar.

Educação, cultura e vida no interior

Conhecida como “Cidade Universitária”, Dourados abriga instituições importantes, como a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além de outras faculdades e institutos federais.

Essa concentração acadêmica atrai estudantes de diversas regiões do país, movimenta a economia local e contribui para um ambiente jovem e dinâmico.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,747, um dos maiores do estado, reflete os avanços em educação e renda.

A cidade também preserva suas raízes históricas, que remontam ao século XIX, com forte presença de povos indígenas como Guarani, Kaiowá e Terena.

Ao mesmo tempo, oferece espaços de lazer, como parques, praças e áreas verdes, que funcionam como pontos de encontro para moradores.

Com clima típico do Centro-Oeste, Dourados alterna entre verões quentes e chuvosos e invernos mais secos, com temperaturas que podem cair significativamente em alguns dias.

Assim, a cidade se consolida como um destino que cresce de forma consistente, sem abrir mão do estilo de vida mais tranquilo do interior — característica que tem atraído cada vez mais brasileiros.

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