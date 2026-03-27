O condomínio de luxo que virou um ‘cemitério’ com mais de 500 castelos abandonados: o que aconteceu?

Um projeto ambicioso chamou atenção global ao transformar expectativa em um cenário inesperado

Magno Oliver - 27 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Prestige Life Real Estate)

Um ambicioso projeto imobiliário na Turquia chamou a atenção do mundo ao se transformar em um cenário incomum: centenas de castelos idênticos abandonados em meio à paisagem.

Conhecido como Burj Al Babas, o empreendimento foi idealizado como um condomínio de luxo voltado para investidores estrangeiros, mas acabou se tornando símbolo de um dos maiores fracassos recentes do setor imobiliário.

Localizado na região de Bolu, entre as cidades de Istambul e Ancara, o projeto previa a construção de mais de 700 mini castelos inspirados em arquitetura europeia clássica.

A proposta incluía infraestrutura completa, com spas, centros comerciais e áreas de lazer. A paisagem montanhosa e cercada por florestas reforçava o apelo turístico e residencial do empreendimento.

O colapso do projeto ocorreu principalmente após a crise econômica que atingiu a Turquia a partir de 2018. A empresa responsável enfrentou dificuldades financeiras, culminando em um processo de falência.

Com isso, mais de 500 unidades ficaram inacabadas, criando um cenário repetitivo e quase surreal. Além da crise, especialistas apontam que o modelo de negócio também contribuiu para o fracasso.

O alto custo das propriedades, aliado à dependência de compradores estrangeiros, tornou o projeto vulnerável a oscilações econômicas globais.

A padronização excessiva das construções, embora visualmente marcante, também limitou o interesse de parte do público.

Hoje, o local se tornou uma espécie de atração curiosa, frequentemente comparada a uma “cidade fantasma” moderna.

Apesar do abandono, o Burj Al Babas continua despertando interesse internacional, tanto pelo impacto visual quanto pelas lições que oferece sobre planejamento urbano e riscos no setor imobiliário.

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