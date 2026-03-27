Cidade considerada a melhor para viver no Brasil vira destino de brasileiros em busca de qualidade de vida

Aspectos urbanos e naturais criam um cenário que surpreende quem conhece pela primeira vez

Magno Oliver - 27 de março de 2026

Vitória é a capital de Espírito Santo. (Foto: Reprodução)

A busca por qualidade de vida tem levado brasileiros a reconsiderarem onde morar, priorizando fatores como segurança, infraestrutura e bem-estar.

Nesse contexto, Vitória tem ganhado destaque em rankings e estudos como um dos melhores lugares do país para viver.

Localizada no Sudeste, a capital capixaba reúne características que combinam desenvolvimento urbano com forte presença de áreas naturais.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e levantamentos da Fundação Getulio Vargas (FGV), a cidade apresenta bons indicadores em renda, educação e expectativa de vida.

Esses fatores contribuem para um cenário equilibrado, que atrai tanto famílias quanto profissionais em busca de novas oportunidades.

Geograficamente, Vitória é uma ilha cercada por baías e conectada ao continente por pontes, o que favorece paisagens únicas e qualidade ambiental.

O clima tropical, aliado à proximidade com praias e áreas verdes, reforça o apelo da cidade. Pontos turísticos como a Praia de Camburi e o Convento da Penha, este último localizado na região metropolitana, são referências culturais e naturais que contribuem para o estilo de vida local.

Outro fator relevante é a infraestrutura urbana. A cidade possui bons índices de mobilidade, serviços de saúde estruturados e oferta educacional diversificada.

Além disso, o custo de vida, embora não seja dos mais baixos, é considerado mais equilibrado quando comparado a grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, o que amplia seu atrativo.

Especialistas apontam que o crescimento de Vitória como destino residencial está ligado à combinação de qualidade de vida, segurança relativa e oportunidades econômicas.

Em um cenário onde grandes centros enfrentam desafios urbanos cada vez maiores, cidades médias estruturadas ganham protagonismo. Assim, a capital capixaba se consolida como uma alternativa estratégica para quem busca equilíbrio entre trabalho, lazer e bem-estar.

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