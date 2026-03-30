Países onde brasileiros não são mais bem-vindos, mesmo com passaportes válidos

Conflitos, regimes rígidos e burocracia dificultam a entrada de turistas do Brasil em diversos destinos

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Mesmo com um dos passaportes mais aceitos do mundo, brasileiros ainda enfrentam dificuldades para entrar em alguns países. Em certos destinos, fatores como instabilidade política, regras rigorosas e burocracia acabam afastando turistas, mesmo quando toda a documentação está em dia.

As informações foram divulgadas pelo jornalista José Adryan e mostram que o acesso internacional depende de muito mais do que apenas um passaporte válido.

Destinos com risco e instabilidade

Alguns países não proíbem oficialmente a entrada de brasileiros, mas apresentam riscos elevados que desestimulam qualquer tipo de viagem.

É o caso do Afeganistão, que vive sob conflitos constantes e forte presença de grupos extremistas. Assim, apesar da possibilidade de visto, autoridades internacionais recomendam evitar o destino.

Na África, a Somália também aparece como um dos locais mais perigosos, com registros de violência e atuação de milícias. Já a Eritreia enfrenta críticas por seu regime autoritário e dificuldades diplomáticas.

Países com regras rígidas e controle extremo

Outros destinos permitem a entrada de turistas, mas impõem restrições severas.

A Coreia do Norte é um exemplo. O país só aceita visitantes por meio de excursões oficiais e com controle total do governo. Além disso, turistas não podem circular livremente e precisam seguir regras rígidas durante toda a estadia.

O Butão também limita o turismo, mas por outro motivo. O país exige a contratação de pacotes completos com agências autorizadas, além de taxas elevadas. Dessa forma, o acesso fica restrito a um perfil específico de viajante.

Burocracia dificulta a entrada

Em alguns casos, o principal obstáculo não é o risco, mas a burocracia.

O Paquistão, por exemplo, exige uma série de documentos adicionais, como carta-convite, além do visto tradicional. Além disso, a ausência de consulados em várias regiões dificulta ainda mais o processo.

Já países como Nauru e Kiribati enfrentam outro problema: o isolamento. Com poucos voos e pouca estrutura turística, a viagem se torna complexa e cara.

Passaporte não garante acesso total

Embora o passaporte brasileiro permita entrada em mais de 100 países, ele não garante acesso automático a todos os destinos.

Fatores como segurança, decisões políticas e exigências administrativas influenciam diretamente na liberação de entrada.

Assim, mesmo com documentação regular, brasileiros podem enfrentar restrições ou dificuldades em determinados países.

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